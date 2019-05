Cosa prevede il welfare aziendale del CCNL metameccanici industria. Scatta il primo giugno il diritto alla quota 2019. Uno sciopero previsto per il 14.6

Nelle industrie metalmeccaniche, dal 1° giugno 2019 scatta il diritto ai flexible benefits, ovvero il welfare garantito dall'azienda per un valore pari a 200€ . Sara assicurato a tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, non in prova, in forza al 1° giugno o successivamente assunti entro il 31 dicembre 2019 con contratto a termine e almeno tre mesi di anzianità , anche non consecutiva nel periodo gennaio - dicembre 2019. La FIOM CGIL ricorda in un comunicato che tali benefici:

• sono aggiuntivi ad eventuali beni e servizi riconosciuti in azienda sia unilateralmente che per accordo collettivo (regolamento, lettera di assunzione o altra modalità)

• sono utilizzabili entro il 31 maggio 2020

• possono essere volontariamente destinati ai Fondi integrativi Cometa o Metasalute

Inoltre ricorda che i beni e i servizi specifici da erogare sono individuati in ciascuna realta attraverso il confronto con la RSU in relazione alle esigenze dei lavoratori, all’organizzazione aziendale o al rapporto con il territorio.

Non sono riproporzionati per i lavoratori part time, sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita ne’ indennizzata nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2019.

In un ulteriore documento la Fiom annuncia una mobilitazione indetta per il prossimo 14 giugno dalle tre federazioni con una giornata di SCIOPERO GENERALE DEI METALMECCANICI e tre manifestazioni interregionali a Milano, Firenze e Napoli per: