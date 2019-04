Nominato all'ANPAL un nuovo direttore contrario alla figura dei navigator ma di grande esperienza amministrativa. Nessuna novita sull'atteso bando di assunzione

E' stato nominato per Anpal, l’Agenzia nazionale delle politiche attive il nuovo direttore generale . Si tratta di Gianni Bocchieri, attuale direttore centrale per le politiche su Istruzione, formazione e lavoro delle Regione Lombardia governata dalla Lega . Affiancherà il neopresidente Domenico Parisi nominato dal Ministro del lavoro Di Maio nel mese di febbraio, che arrivando da una università americana è privo di esperienza amministrativa specifica .Dovranno occuparsi si spera a breve dell'atteso Bando per l'assunzione dei 3000 "navigator" di supporto al reddito di cittadinanza , di cui a tutt'oggi non si ha notizia.

Sul sito Anpal servizi è stato per ora emanato un avviso per le aziende o enti interessati a proporsi per la preparazione dei test di ammissione e come gestori delle procedure di selezione.

I navigator sono ( saranno) le figure incaricate di gestire il reinserimento lavorativo dei disoccupati perche il sussidio diventi realmente un mezzo di reintegrazione sociale, come nelle intenzioni della legge. L'inizio dell'attività di ricerca attiva del lavoro dovrebbe iniziare entro l'estate secondo il decreto legge, ma per essere attivi gli operatori dovranno essi stessi seguire un percorse formativo di almeno tre mesi. La tabella di marcia è molto rallentata e si spera che questa nomina possa sbloccare la situazione. Preoccupante notare che nei giorni dello scontro fra le Regioni e Governo sulle assunzioni dei navigator, Bocchieri era dalla parte delle Regioni e sottolineava le difficoltà di attuazione del programma e di coordinamento tra i diversi enti chiamati in causa: Centri per l'impiego, ANPAL, INPS.

La legge di conversione che ha istituito il reddito di cittadinanza e ha anche dimezzato il numero di navigator da 6 a 3mila, intanto è stata approvata definitivamente e attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .