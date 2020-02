Le indicazioni sull'utilizzo del lavoro agile per le aziende del Nord Italia bloccate dal Coronavirus. Comunicazione semplificata al lavoratore e al Ministero del lavoro - Fac simile INAIL

Mentre il Governo è al lavoro per un nuovo decreto con le misure di sostegno alle imprese che dovrebbe vedere la luce sabato , in questi giorni le imprese in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia possono organizzarsi per scongiurare ulteriori contagi chiedendo, ove possibile, ai propri dipendenti di svolgere il proprio lavoro da casa,

Il DPCM del 25 febbraio prevede la possibilita di instaurare la modalità detta di lavoro agile o smart working con procedura semplificata rispetto alla normativa istitutiva ( Legge n. 81 2017). Vediamo piu in dettaglio come.

La semplificazione, che vale solo nelle regioni sopracitate e fino al 15 marzo 2020 , prevede che :

non è necessario l’accordo scritto controfirmato dal lavoratore , La comunicazione al lavoratore puo essere fattavia mail specificando eventualmente il riferimento dal dpcm 25.2.2020, anche se non è prescirtto dal decreto.

controfirmato dal lavoratore , La comunicazione al lavoratore puo essere fattavia mail specificando eventualmente il riferimento dal dpcm 25.2.2020, anche se non è prescirtto dal decreto. l a comunicazione al Ministero del lavoro ( www.cliclavoro.gov.it) , ordinariamente fatta con deposito dell'accordo , viene sostituita da una dichiarazione autocertificata per singolo dipendente con i dati anagrafici e il cf del lavoratore , in cui va indicata come “data di sottoscrizione” quella di inizio dell’attività in regime di smart working, e con il riferimento all’articolo 2 del Dpcm del 25 febbraio. Le aziende che non hanno le credenziali per l’utilizzo di questo servizio devono prontamente provvedere a richiederle. Il dpcm non prescrive la tempistica per questa comunicazione ma vista la situazione di emergenza non dovrebbe essere sanzionabile un invio entro i 5 giorni successivi all’inizio della prestazione ;

( www.cliclavoro.gov.it) , ordinariamente fatta con deposito dell'accordo , con i dati anagrafici e il cf del lavoratore , in cui va indicata come “data di sottoscrizione” quella di inizio dell’attività in regime di smart working, e con il riferimento all’articolo 2 del Dpcm del 25 febbraio. Le aziende che non hanno le credenziali per l’utilizzo di questo servizio devono prontamente provvedere a richiederle. l’informativa sulla sicurezza sul lavoro si può inviare al lavoratore con modalità telematica . INAIL ha pubblicato ieri sul proprio sito un facsimile di informativa da utilizzare. Visto il tipo di emergenza andrà specificato che il lavoratore è tenuto a svolgere la sua attività evitando luoghi a rischio contagio (treni, bar, biblioteche ecc) Va ricordato in atti che lo smart working darebbe la possibilità di lavorare non solo al proprio domicilio ma in qualsiasi luogo a scelta del lavoratore.

In caso di necessità di prosecuzione oltre la data del 15 marzo , sempre che non intervengano novità normative, si dovrà provvedere a regolarizzare la situazione con l'ordinario accordo scritto firmato dal lavoratore da depositare in forma telematica al Ministero.

Viste le motivazioni di forma maggiore imposte da un provvedimento di legge il dipendente non può rifiutarsi di svolgere la prestazione in questa modalità. Se è il lavoratore a chiedere questa trasformazione sarà comunque l'azienda sulla base delle esigenze organizzative a decidere per l'utilizzo del lavoro agile i restando questa una modalità di esecuzione di un rapporto subordinato

Nelle aziende che utIlizzano già questa modalità per gli stessi dipendenti puo essere comunque necessario comunicare eventuali variazioni e integrare le informative ai dipendenti .