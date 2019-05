I dati sull'erogazione del REI e del Reddito di cittadinanza . Va ricordato che l'importo non è fisso ma è modulato sulla situazione economica della famiglia

Il Reddito di cittadinanza inizia ormai la prossima settimana il terzo mese di vita. Le domande possono essere inoltratenuovamente a partire dal 6 maggio . (Qui i modelli per la richiesta) A fine aprile sono giunti i primi pagamenti per chi lo ha richiesto nel mese di Marzo.

Finora il bilancio della misura è meno esaltante di quanto previsto alla vigilia, con la previsione di un risparmio finanziario sulle spese preventivate che potrebbe arrivare al milione di euro . Infatti il nuovo presidente dell'INPS Tridico ha specificato in una intervista che il tasso di rifiuto delle domande è pari a circa il 25 %. Le stime prevedono in totale circa 750.000 famiglie beneficiarie.In media, l'importo di reddito di cittadinanza che è stato erogato nel mese di aprile è di 520 euro, ha affermato Tridico ma non sono pochi gli scontenti che hanno ricevuto meno di 100 euro.

Va ricordato infatti che il reddito di cittadinanza non ha un importo fisso di 780 euro ma va calcolato per differenza rispetto al reddito che la famiglia già possiede. L'integrazione arriva al massimo a 6000 euro annui , (500 mensili, cui vanno aggiunti eventualmente le quote per l'affitto , 280 € o per il mutuo prima casa , 150€)

Il Mezzogiorno, come prevedibile, vede il più alto numero di beneficiari. Sono 6 su 10 di questi la maggior parte vive a Napoli, seguono poi per numero di domande accettate Roma, Palermo e Catania.

Nel frattempo è stato pubblicato sul sito INPS l’Osservatorio sul Reddito di Inclusione (REI) con i dati relativi al periodo gennaio 2018 – marzo 2019. Dal 1 marzo 2019 infatti non piu possibile fare domanda in quanto le risorse sono state assorbite dal Fondo per il Reddito di Cittadinanza. Il REI veniva gestito dall'INPS in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni di residenza.

Risulta che nel corso dei 15 mesi di vita del ReI, ne hanno beneficiato 506 mila famiglie per un totale di 1,4 milioni di persone. Anche in questo caso la maggior parte dei benefici sono stati erogati a nuclei residenti nelle regioni del Sud (68%); in particolare il 46% dei nuclei beneficiari di ReI, che rappresentano il 50% delle persone coinvolte, risiedono in sole due regioni: Campania e Sicilia; seguono Puglia, Lazio, Lombardia e Calabria .

Le prestazioni partite invece nel periodo gennaio - marzo 2019 sono 38 mila. L’importo medio mensile è pari a 292 euro, con variazioni a livello territoriale dai 234 euro per la Valle d'Aosta ai 324 euro per la Campania. Complessivamente le regioni del Sud hanno un valore medio del beneficio più alto sia di quelle del Nord ( 50 euro ,+21%) che di quelle del Centro (33 euro , +12%).