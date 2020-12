Legge di bilancio 2021: decontribuzione SUD prorogata fino al 2029

Esprimo il consenso per la privacy e per l'invio di newsletter.

Decontribuzione per le aziende del Sud, per l'emergenza COVID 19, riconfermata fino al 2025 nella stessa misura e poi progressivamente decrescente fino al 2029. E' uno degli articoli presenti nella bozza della legge di bilancio 2021 attualmente in discussione alla Camera e ancora passibile di modifiche , ricordiamo, fino all'approvazione della legge , prevista entro il 31 dicembre 2020.

Piu precisamente il comma, prevede che: "per contenere gli effetti straordinari determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree con grave disagio socio-economico" l’esonero del 30% dei contributi previdenziali per tutti i dipendenti in forza nelle aziende del Sud introdotto dal Decreto Agosto, resta confermato fino al 31 dicembre 2029, nelle misure seguenti :

in misura pari al 30 per cento fino al 31 dicembre 2025;

in misura pari al 20 per cento per gli anni 2026 e 2027;

in misura pari al 10 per cento per gli anni 2028 e 2029.

Ricordiamo che sono destinatarie le aziende con sede di lavoro situata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che l'agevolazione spetta "in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi in tutti i settori tranne il settore agricolo e per il lavoro domestico.

L'agevolazione non si applica agli enti pubblici economici; agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici; agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, alle aziende speciali costituite anche in consorzio f) ai consorzi di bonifica; g) ai consorzi industriali; agli enti morali; agli enti ecclesiastici.

PROROGA DECONTRIBUZIONE SUD Lavoratori interessati periodo Percentuale Regioni interessate Settori esclusi Esonero contributivo per tutti i dipendenti in forza in azienda Fino al 2025 30% Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia settore agricolo lavoro domestico, 2026-2027 20% 2028-2029 10%





Altre particolarità dell'esonero Decontribuzione SUD:

l’agevolazione è riconosciuta previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Si segnala che :

non sono oggetto di sgravio i premi e i contributi dovuti all’INAIL

i il periodo di fruizione dello sgravio può essere sospeso esclusivamente nei periodi assenza obbligatoria dal lavoro per maternità

resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, è subordinato, al possesso del documento unico di regolarità contributiva.