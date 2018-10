I progetti ANPAL per migliorare le esperienze di alternanza scuola-lavoro: alleanza con Confetra e con Camera di commercio italo-germanica per la formazione dei tutor specializzati

L’Agenzia nazionale per il lavoro, ANPAL, ha siglato lo scorso 8 ottobre un accordo con Confetra per una collaborazione per l’alternanza scuola-lavoro. Confetra è la confederazione nazionale delle associazioni di imprese del trasporto e della logistica . Il protocollo di intesa è rivolto migliorare i percorsi di transizione dall’istruzione al lavoro, a partire dalla diffusione di modelli efficaci di alternanza scuola-lavoro.

Nell'accordo sono indicati i seguenti obiettivi e attività:

diffusione della cultura dell’alternanza e di altri strumenti della transizione (come tirocini e apprendistato)

valorizzazione e adozione di modelli e buone pratiche

organizzazione di eventi di sensibilizzazione

diffusione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro tra gli associati

incontri periodici per verificare lo stato d’attuazione del protocollo

L’accordo con Confetra fa parte di un quadro più generale che già comprende sinergie strette con le stesse finalità , con altri soggetti ed enti dei diversi settori produttivi professionali e del terziario come Federterme, Amesci, Unsic, Federdistribuzione, Manageritalia, Confprofessioni, Fondazione Consulenti per il Lavoro e Federturismo.

L'agenzia sta inoltre portando avanti il progetto di formazione di nuovi tutor previsti per una migliore organizzazione e controllo delle attività lavorative degli studenti Il primo corso partira a Bologna, il prossimo 16 ottobre. Coinvolgerà 10 tutor didattici e 5 tutor aziendali. Dopo l'Emilia Romagna sarà la volta di Veneto, Lazio, Puglia, Marche, Piemonte, Campania e Sicilia per un totale di 10 appuntamenti da realizzare entro il 2018.

Il progetto, che continuerà nel 2019 con altri 15 corsi nelle diverse regioni del paese, si chiama progetto Qualit, ed è nato dalla cooperazione italo-tedesca con Bmbf, Go-Vet Bibb Camera di Commercio Italo-Germanica Ministero dell'Istruzione e Università, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L'obiettivo è qualificare meglio ruoli e funzioni del tutor – sia aziendale che scolastico/ formativo – come raccordo fondamentale tra apprendimento in aula e apprendimento sul luogo di lavoro.

Sul sistema duale, nel quale la Germania ha infatti una storia di esperienze positive , sono state messe in campo recentemente notevoli risorse riformando il quadro normativo con l'obiettivo di adeguare modernizzare i sistemi di istruzione e formazione professionale, ridurre il divario tra competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle in uscita dai percorsi di istruzione e formazione.