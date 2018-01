Rassegna stampa Pubblicato il 22/01/2018

Assunzioni agevolate al Sud: chiarimenti

I diversi requisiti e modalità e massimali degli sgravi contributivi per le assunzioni dei Giovani al Sud dal 2018 dopo la legge di bilancio 2018

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha emanato la circolare n. 3 2018 in cui analizza in dettaglio il nuovo sgravio contributivo contenuto nella legge di bilancio 2018 (legge 205-2017 ) .

Come noto , lo sgravio contributivo del 50% per i nuovi assunti a tempo indeterminato può essere potenziato al 100% nelle regioni meno sviluppate della penisola , che sono: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'incentivo arriverà quindi ad un massimo di 8.060 euro annui, come per i precedente Bonus assunzioni Sud.

Ma attenzione:

per i giovani da 15 a 24 anni, precedentemente mai assunti con contratto a tempo indeterminato, lo sgravio sarà del 100% nel 2018 e del 50% nei due anni successivi.

per chi ha da 25 a 35 anni, sgravio identico, 100% nel 2018 e del 50% nei due anni successivi, ma va aggiunto il requisito di non aver avuto un impiego regolarmente retribuito negli ultimi sei mesi.

Per gli over 35 lo sgravio del 50% si applica solo nel 2018, sempre con il requisito di non aver avuto un impiego regolarmente retribuito negli ultimi sei mesi.

Questa agevolazione è normata dal comma 893 dell'art. 1 della legge di Bilancio e avà bisogno per essere operativo di una circolare ministeriale attuativa che specifichi meglio in particolare la compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti "de minimis".

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro