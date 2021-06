Fondo perduto sostegni bis: da domani 16 giugno partiranno i bonifici automatici

Come annunciato recentemente dal Ministro dell'Economia Daniele Franco in audizione alla commissione bilancio della Camera, da domani 16 giugno partiranno gli accrediti automatici del contributo a fondo perduto per le PIVA.

A chi spetta il contributo automatico del sostegni bis

Ricordiamo che il fondo perduto va in favore:

dei titolari di partita IVA

fino a 10 milioni di ricavi e compensi

e in caso di calo di fatturato pari almeno al 30 per cento tra il 2019 e il 2020.

Il pagamento automatico del nuovo contributo a fondo perduto sarà di importo pari a quanto già erogato tramite bonifico postale o bancario da parte della Agenzia delle Entrate.

Secondo le dichiarazioni del Ministro dal 23 giugno sarà invece possibile fare domanda per il secondo tipo di aiuti previsti dal Sostegni bis.

In questo caso il contributo spetta a condizione che:

l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021

sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Il decreto Sostegni bis prevede che l’erogazione dell’importo verrebbe riconosciuta solo qualora dovesse emergere un importo superiore rispetto alla somma già ricevuta considerando il nuovo periodo temporale di riferimento, in pratica anche chi è rimasto fuori fino ad oggi dovrebbe ricevere un supporto dallo Stato.

Ricordiamo inoltre che sempre in audizione il Ministro Franco ha reso noto che dai dati ufficiali risultano fondi residui per erogare sostegni anche ai titolari di PIVA con ricavi e compensi fino a 15 milioni, come previsto dal comma 30 dell'art 1 del DL 73 e pertanto i fondi residui potrebbero essere destinati a questi soggetti o per scelta del Ministro anche ai contributi a fondo perduto a conguaglio.

