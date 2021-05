Sostegno imprese del sud: First Round, bando Invitalia, i progetti entro il 15 giugno

Ti invieremo la gratuitamente la nostra famosa rassegna fiscale, e ogni tanto ti segnaleremo e-book, software e circolari che potrebbero interessarti. Potrai disiscriverti quando vorrai e non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail.

Il progetto First Round , voluto da Entopan Innovation incubatore acceleratore e hub di Open Innovation e Invitalia, è la Call for ideas a supporto delle imprese del Mezzogiorno d’Italia.

SCARICA QUI IL BANDO PER L'AGEVOLAZIONE

Secondo il Rapporto Svimez 2020 l’evento pandemico del Covid – 19 ha ancora di più acuito i notevoli ritardi in tema di innovazione delle imprese meridionali rispetto a quelle settentrionali e pertanto tramite la collaborazione tra Entopan e Invitalia si mira ad una maggiore promozione e valorizzazione degli incentivi di Resto al Sud e Resto qui al fine di promuovere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative al Sud.

A partire dal 5 maggio e fino al 15 giugno 2021 è possibile presentare il proprio progetto a First Found:

Destinatari dell’agevolazione First Round

Possono partecipare, nel rispetto dei requisiti di accesso di Resto al sud e Resto qui:

• Imprese e startup innovative costituende;

• Imprese e startup innovative già costituite (dopo il 21/06/2017).

Le organizzazioni devono essere localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nei 116 Comuni compresi nell’area del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria).

Possono usufruire delle agevolazioni, i soci delle organizzazioni o una parte di essi che non abbiano compiuto 56 anni alla data di presentazione della domanda e che:

• al momento della presentazione della domanda sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nei 116 Comuni compresi nell’area del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria) oppure trasferiscono la residenza nelle suddette aree entro 60 giorni (120 se residenti all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria;

• non sono già titolari di altre attività d’impresa in esercizio alla data del 21/06/2017;

• non hanno ricevuto altre agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio;

• non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per tutta la durata del finanziamento.

L'agevolazione First Round in sintesi

I team selezionati beneficeranno di un’attività di accompagnamento di Entopan Innovation e i loro progetti saranno sottoposti a Invitalia che ne valuterà qualità, coerenza, sostenibilità e grado di innovazione per finanziarli.

Come specificato nel comunicato stampa di Invitalia, tra finanziamenti e contributi a fondo perduto, i singoli progetti potranno beneficiare, in considerazione dei requisiti dei singoli soci, di un importo fino a 240.000 mila euro.

Il fondo perduto può arrivare a coprire fino al 58% dell’importo richiedibile.

Settori d'interesse dell’agevolazione First Round

I settori interessati al programma sono i seguenti:

Salute, Benessere, Stili di Vita

Energy e Circular Economy

Smart Manufacturing

Agroalimentare

Industria Culturale e Creativa

Gli investimenti ammessi riguardano quindi innovazione tecnologica, sia di prodotto servizio che di processo, ricerca e sviluppo, creazioni di network, il tutto nell’ottica di valorizzare la transizione verde, digitale e socio – economica, aiutare meccanismi di empowerment e la valorizzazione di giovani talenti.

Programma e tempi dell'agevalazione First Round

Sono previste le seguenti fasi operative:

• Candidatura delle proposte a First Round;

• Prima selezione di un gruppo di proposte;

• Contest e selezione finale delle proposte;

• Preincubazione e accompagnamento delle proposte selezionate e sottomissione del formulario sulla piattaforma di Invitalia;

• Percorso di incubazione e accelerazione delle organizzazioni.

Le fasi di First Round si svilupperanno secondo il seguente cronoprogramma:

1. 5 maggio lancio del programma;

2. 15 giugno raccolta delle candidature delle idee progettuali;

3. 20 giugno preselezione e selezione dei progetti ammessi alla fase di preincubazione;

4. entro il 15 luglio sottomissione delle domande di finanziamento a Invitalia;

5. fase di valutazione a cura di Invitalia;

6 entro il mese di settembre esito candidature;

7. entro il mese di novembre avvio fase di incubazione per i soggetti ammessi a finanziamento.

Attenzione va prestata al fatto che, prima della sottomissione delle domande, Invitalia gestirà dei webinar di approfondimento sulla misura agevolativa Resto al Sud.