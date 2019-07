Moduli formativi online gratuiti per gli operatori sull'inclusione sociale e reddito di cittadinanza. Crediti formativi per gli assistenti sociali

Dal 18 luglio è disponibile, sul portale Cliclavoro, un percorso formativo a distanza FAD) denominato "Formazione di base sul Patto per l'inclusione sociale", completamente gratuito, realizzato dal Ministero con il supporto della Banca Mondiale e il contributo del CNOAS (Consiglio nazionale degli ordini degli assistenti sociali).

La FAD è indirizzata agli operatori di Comuni, consorzi, aziende speciali e Ambiti territoriali, nonché ai responsabili della programmazione sociale e dell'organizzazione dei servizi. L'obiettivo è fornire indicazioni teoriche e pratiche sull'utilizzo dei nuovi strumenti operativi per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale, favorendo così un'attuazione omogenea, su tutto il territorio nazionale, degli interventi di contrasto alla povertà previsti dal Reddito di Cittadinanza.

Il piano di studi prevede sette moduli sviluppati in modalità interattiva con giochi, quiz ed esempi di casi di studio tratti da esperienze reali, con cui l'utente potrà allenare le proprie capacità di gestire le criticità. I titoli dei moduli sono i seguenti:

0. Introduzione al Reddito di Cittadinanza

1. Analisi preliminare

2. Quadro di analisi

3. Patto per l'inclusione sociale

4. Patto per l'inclusione sociale semplificato

5. Presa in carico specialistica

6. Attivazione di servizi e interventi

Attualmente sono online i moduli 1, 2, 3 e 4. I restanti moduli saranno disponibili nei prossimi mesi (entro settembre 2019 ) .

Per seguire la formazione online occorre registrarsi al portale Cliclavoro e accedere all’Area Riservata selezionando il profilo «CITTADINO». Il sistema invia una mail di verifica all'indirizzo fornito dall'utente e invia le credenziali di accesso ai moduli.

Per gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale la FAD "Formazione di base sul Patto per l'inclusione sociale" è valida ai fini dell'ottenimento di crediti formativi obbligatori per la formazione continua. In particolare i crediti assegnati sono 7, di cui 2 deontologici. Per poter ottenere i crediti è necessario, al termine del completamento dei 7 moduli (i 3 moduli conclusivi usciranno entro settembre), inserire il codice 32784 nella propria area riservata sul sito del CNOAS.