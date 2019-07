Contratti in arrivo per i navigator del reddito di cittadinanza ma slitta a settembre la banca dati e la convocazione dei beneficiari per trovare occupazione

Il 17 luglio presso il Ministero dello Sviluppo sono state firmate le convenzioni tra 16 regioni e Anpal servizi , riguardanti i compiti che saranno affidati ai vincitori del concorso Navigator dello scorso 18 giugno . Su questa base i navigator potranno firmare i contratti di collaborazione iniziare finalmente il loro lavoro di supporto ai Centri per l'impiego per le offerte di lavoro ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Non hanno ancora firmato la Lombardia, la Basilicata, le province autonome di Trento e Bolzano e la Campania, il cui Governatore in realta ha dichiarato di non essere interessato a contrattualizzare i Navigator con lavoro precario e di preferire invece potenziare i Centri per l'impiego con assunzioni di personale a tempo indeterminato. (Sono stati già banditi due concorsi di una serie che predisporrà graduatorie per circa 10mila assunzioni negli enti locali della regione nei prossimi due anni).

Per i CPI invece si attende ancora lo sblocco del decreto che destina le risorse pari a 120 milioni per il 2019 per 4mila assunzioni di personale a tempo indeterminato

I Navigator che firmeranno il contratto inizieranno con le sessioni di orientamento di base fissate per il 29 luglio a Cagliari il 31 luglio a Roma e il 1 agosto a Palermo, per essere poi convocati dai Centri per l'impiego a partire dalla metà di agosto.

I circa 600 mila componenti delle famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza e rientrano nei requisiti per essere occupati non sono ancora stati convocati dai centri per l'impiego perche il sistema informatico condiviso tra gli enti interessati non è ancora operativo quindi i disoccupati in attesa di occupazione in realta non sono neppure conosciuti agli uffici.La scadenza fissata dal decreto 4/ 2019 prevedeva la convocazione dei percettori del reddito di cittadinanza entro un mese dal riconoscimento del sussidio.

Sembra che invece che il sistema informativo sarà pronto solo per settembre quindi è da quella data che inizieranno le convocazioni e i percorsi di orientamento per i percettori del reddito di cittadinanza. Soloo dopo avere firmato il patto per il lavoro nei Centri per l'Impiego dovrebbero iniziare a ricevere le prime offerte di lavoro .