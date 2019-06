Dichiarazione dei redditi 730/2019: come beneficiare del residuo del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Nella dichiarazione dei redditi è possibile usufruire ancora del residuo del credito d'imposta per l'incremento occupazionale previsto nel 2008.

In particolare, nel rigo G7 del modello 730/2019 (anno di imposta 2018) deve essere indicato l’importo residuo relativo al credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione istituito dall’art. 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007. Il credito veniva riconosciuto ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 avevano incrementato nelle aree svantaggiate il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le aree svantaggiate interessate sono le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Attenzione va prestata al fatto che non essendo stata prorogata tale misura agevolativa, non è più possibile avere un credito d’imposta ma solo residui di crediti che non hanno trovato capienza nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

In particolare nel rigo G7 del modello 730/2019 (anno di imposta 2018) bisogna indicare: