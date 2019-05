Convenzione con la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) per gli accertamenti per le pensioni di invalidità e inabilità..

Con la Determina del Presidente n. 196 del 28 maggio 2019 è stata ufficializzato il rinnovo della Convenzione tra INAIL e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC). Alleghiamo lo schema di accordo .

L'accordo stipulato la prima volta nel 2013 e successivamente rinnovato nel 2016 riguarda l'incarico ad INAIL degli accertamenti sanitari per l'erogazione delle pensioni di invalidità e inabilità degli iscritta alla Cassa previdenza e assitenza dei commercialisti ed esperti contabili, sulla base del regolamento e dello Statuto della Cassa stessa. . La convenzione ha una durata di 36 mesi, come in precedenza.

La procedura prevede la nomina da parte dell'INAIL del medico accertatore centrale, designato tra i medici di ruolo dell'INAIL, responsabile della convalida degli accertamenti territoriali e del coordinamento dlle attività dei diversi medici legali . Gli accertamenti avverrano con incarico affidato dalla CNPADC al medico INAIL delle sede piu vicina all'Ordine di iscrizione dell'assicurato, fra quelli designati dal Medico Accertatore centrale .

E' pprevista inoltre la condiviosne di paittaforme informatiche per la gestione dei dati sugli accertamenti gestite con idonee autorizzazioni .