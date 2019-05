Sgravi maggiori e durata prolungata e platea piu ampia per il regime dei lavoratori impatriati ; Novità anche per il rientro dei cervelli (docenti e ricercatori)

Nel Decreto crescita pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile trovano spazio alcune norme che ampliano l'applicabilità e la misura delle agevolazioni per attrarre i lavoratori italiani emigrati per lavoro all'estero . Si tratta in particolare del:

regime per il "rientro dei cervelli", docenti e ricercatori universitari , norma introdotta già dal dl 78 2019, piu volte prorogata con modifiche .

Le novità per gli IMPATRIATI , contenute nell'art 5 del Decreto crescita sono le seguenti:

riduzione dell'imponibilità fiscale del reddito prodotto dopo il rientro in Italia, che passa dal 50 al 30%. L' agevolazione sale infatti dal 50 al 70% e resta applicabile per 5 periodi di imposta a partire da quello in cui si trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2, del TUIR;

trova spazio l'ulteriore categoria di soggetti che avvieranno una attività di impresa dopo il 31.12.2019

l'attività lavorativa puo essere svolta non solo in aziende residenti in Italia o loro controllate ma anche in multinazionali con sede all'estero.

ulteriori cinque periodi d'imposta con imponibilità al 50% dell'ammontare dei redditi prodotti, in casi particolari come: almeno un figlio minorenne o a carico e acquisto di un immobile residenziale in Italia, anche a nome del coniuge, del convivente o dei figli, almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido abbiano trasferito la residenza in regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).



Viene invece riconfermato l'obbligo di residenza in Italia Italia per almeno due anni dopo il rimpatrio.

Per l'agevolazione sul rientro dei cervelli, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori universitari , il decreto prevede:

regime agevolato esteso da quattro a sei anni per coloro che si trasferiranno in Italia a partire dal periodo d'imposta s uccessivo al 31 dicembre 2019.

ulteriore prolungamento a otto anni in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e dell'acquisto dell'immobile residenziale in Italia, anche da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. La durata dell'agevolazione è elevata a 11 e a 13 anni in presenza rispettivamente di due o di almeno tre figli.

Per entrambi regimi i soggetti non iscritti all'Aire e già rientrati in Italia entro il 2019 le agevolazioni in corso al 31 dicembre 2018 restano applicabili anche in caso di controversie pendenti con il Fisco .