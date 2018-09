Decreto direttoriale n.10 del 31 luglio 2018 di ripartizione delle risorse 2017 e modello di richiesta per il finanziamento dell'istruzione e formazione professionale nel sistema duale.

E' stato ratificato la scorsa settimana dalla Corte di Conti il Decreto direttoriale n.10 del 31 luglio 2018 di ripartizione delle risorse relative all'annualità 2017 per il finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema duale. Il documento è disponibile on line su sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it.

Nel dettaglio, il Decreto firmato dal Direttore Generale della DG degli ammortizzatori sociali e della formazione stabilisce, al suo art. 1: "Come previsto dalle norme richiamate in premessa, con riferimento all'annualità 2017, sono destinati complessivamente euro 112.000.000,00 al finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema duale. L'importo di euro 112.000.000,00 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Le suddette risorse ripartite per ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono riportate nella seguente Tabella A sottostante "Ripartizione complessiva Art.1 lett. a) e b)" .

Nel decreto si precisa che le somme saranno erogate previa trasmissione da parte delle Regioni dell modello di dichiarazione di IGV (Allegato al decreto ), sottoscritto dal responsabile del servizio competente, entro il 15 gennaio 2020 indicando gli specifici capitoli di entrata ed uscita aventi ad oggetto azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e la Formazione Professionale e degli estremi dei corrispondenti decreti di impegno assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse da trasferire.



La mancata trasmissione della documentazione entro il 15 gennaio 2020, autorizza il Ministero Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione

del Lavoro e delle Politiche Sociali al conseguente disimpegno dal Fondo sociale per occupazione e formazione, delle somme non impegnate da

parte delle Regioni.

Il Ministero richiede infine alle Regioni, per poter predisporre l’apposito provvedimento di ripartizione delle risorse per l’annualità successiva

(2018), l'invio dei rapporti di monitoraggio delle attività dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2018.