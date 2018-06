Progetti di ricerca industriale e sviluppo nei settori di specializzazione intelligente relativi a Fabbrica intelligente, Agrifood e scienze della vita: fondi dal MISE per 560 milioni

Con un comunicato stampa del 15 giugno 2018, il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha annunciato di aver avviato un nuovo intervento per promuovere l'innovazione e accrescere la competitività delle imprese italiane. La misura prevede l'agevolazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale (R&S) nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a:

Fabbrica intelligente

Agrifood

Scienze della vita.

In particolare, i soggetti ammissibili sono le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e i centri di ricerca. Per i soli progetti congiunti (fino a tre, per la procedura a sportello e fino a cinque per quella negoziale), anche gli Organismi di ricerca e, per i progetti del settore applicativo “Agrifood”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c.

Le agevolazioni sono concedibili nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato. In particolare, come chiarito sul sito del ministero, sono disponibili oltre 560 milioni di euro, suddivisi sulla base della seguente destinazioni territoriali:

287,6 milioni per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)

100 milioni per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna)

175,1 milioni alle restanti regioni.

L’intervento agevolativo verrà attuato secondo due differenti procedure: