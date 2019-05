Le strutture sanitarie militari tenute a trasmettere i dati delle spese sanitarie 2019, devono richiedere al ministero dell’Economia e delle Finanze le credenziali di accesso al Sistema Ts

Forma Giuridica: Normativa - Decreto

del 09/05/2019

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Pubblicato in GU n. 115/2019 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 maggio 2019 con il quale sono state definite le specifiche tecniche e modalità operative della trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2019, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, da parte delle strutture militari (soggetti individuati dal decreto MEF del 22.03.2019 ).

Ricordiamo infatti che il Dm 22 marzo 2019 ha esteso l’obbligo anche alle strutture sanitarie previste dal Codice dell’ordinamento militare (ad esempio, centri ospedalieri militari e dipartimenti militari di medicina legale.

In base a quanto previsto dal Decreto appena pubblicato, quindi, le strutture sanitarie militari dovranno trasmettere in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate 6 maggio 2019 , relativi alle spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2019, così come riportati sul documento fiscale emesso dalle medesime strutture sanitarie militari, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonchè quelli relativi a eventuali rimborsi.

Le modalità di trasmissione telematica dei dati sono conformi con quanto previsto dal decreto 31/7/2015 e sono riportate, unitamente al tracciato record dei dati, nell'allegato disciplinare tecnico (Allegato A) del presente decreto.