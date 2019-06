Importi e applicazione della nuova maggiorazione del bonus bebe 2019 per i figli successivi al primo. Il caso dei gemelli e degli affidamenti

Il Bonus bebè 2019 prevede l'importante novità della maggiorazione del 20% dell'importo mensile in caso di figli successivi al primo .

Ricordiamo che l'importo Bonus bebè 2019 "ordinario" per il primo figlio ammonta a :

80 euro mensili per le famiglie con ISEE minorenni inferiore a 25mila euro

160 euro mensili se il nucleo familiare presenta un ISEE minorenni inferiore a 7000 euro

Per i figli successivi gli IMPORTI maggiorati del 20% sono i seguenti

l’assegno con isee fino a 25000 euro, è di 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui);

l’assegno con ISEE fino a 7000 euro, è di 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).

Ma come si considera il SECONDO FIGLIO ? vale anche per le adozioni ?

La circolare INPS n. 85 recentemente pubblicata chiarisce che ai fini della maggiorazione secondo figlio si considera primo figlio quello naturale o adottivo della persona richiedente mentre non si conteggiano i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo. La ragione sta nel fatto che "la maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”".

In caso di parti gemellari avvenuti nel 2019:

se si tratta di un primo evento di nascita il primo figlio risulta essere il primo gemello venuto alla luce, per cui al secondo o successivi spetta la maggiorazione del 20%,

il primo figlio risulta essere il primo gemello venuto alla luce, per cui se invece il parto gemellare è il secondo o terzo evento di nascita per quel genitore richiedente , tutti i gemelli avranno diritto alla maggiorazione del 20%

se non si tratta di un primo evento, la maggiorazione spetta per tutti i gemelli.

In caso di adozioni plurime , ad esempio l'adozione di due/tre fratellini alla stessa data (sempre che il richiedente non abbia avuto altri figli neanche adottivi), la maggiorazione è riconosciuta per quello nato dopo il primo, in ordine di tempo (in sostanza il bambino di età maggiore risulta come primo figlio e i fratelli piu giovani godono della maggiorazione ).

Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione è riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente .

Per quanto riguarda la DOMANDA, che va effettuata sul sito INPS solo per via telematica (in autonomia o presso un patronato ), la circolare specifica che :

nei casi di domanda con richiesta di maggiorazione, il richiedente dovrà dichiarare che il figlio per il quale chiede il beneficio maggiorato è successivo al primo e dovrà indicare anche le generalità degli altri precedenti figli (nati o adottati), compresa l’indicazione del comune di nascita o del comune di registrazione della sentenza di adozione di questi ultimi.