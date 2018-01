Speciale Pubblicato il 04/01/2018

Divieto circolazione camion 2018

Ecco calendario e orari dei divieti di circolazione stradale nell'anno 2018 nei giorni festivi e speciali, per camion oltre 7,5 e veicoli eccezionali

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017 il decreto del ministero delle infrstrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2017 con le Direttive e il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2018 nei giorni festivi e particolari

per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate o

veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali o merci pericolose ( nuovo codice della strada art. 168).

In particolare, all'art. 1 il decreto specifica che e' vietata la circolazione, fuori dai centri abitati,:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 22,00;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 22,0

e nei seguenti orari dei giorni festivi o speciali del 2018:

c) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;

d) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 30 marzo;

f) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 31 marzo;

g) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 2 aprile;

h) dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del 3 aprile;

i) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;

j) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;

k) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;

l) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 30 giugno;

m) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 7 luglio;

n) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 14 luglio;

o) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 21 luglio;

p) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 27 luglio;

q) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 28 luglio;

r) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 3 agosto;

s) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 4 agosto;

t) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 11 agosto;

u) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;

v) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 18 agosto;

w) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 25 agosto;

x) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;

y) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;

z) dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del 22 dicembre;

aa) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;

bb) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

Divieto di circolazione con orari speciali

Come di consueto il decreto ministeriale prevede anche alcuni casi in cui il divieto di circolazione ha orari differenziati; in particolare si tratta dei casi di :

veicoli oltre 7,5 t. e veicoli eccezionali provenienti dall'estero o dalla Sardegna : inizio divieto posticipato di 4 ore

: inizio divieto posticipato di 4 ore veicoli diretti all'estero : termine del divieto anticipato di due ore

: termine del divieto anticipato di due ore veicoli diretti in Sardegna o a interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), o ai terminal intermodali di (Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento): termine del divieto anticipato di 4 ore;

o a (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), o ai di (Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento): termine del divieto anticipato di 4 ore; veicoli da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio e Villa Sangiovanni, con idonea documentazione : inizio e termine anticipato di 2 ore.

Esclusioni dal divieto di circolazione 2018

All'art. 3 si specifica che sono esclusi dal divieto di circolazione nei giorni sopraindicati i veicoli adibiti ai seguenti servizi o finalità:

pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza,

militari o croce Rossa

proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio

«Servizio nettezza urbana o smaltimento rifiuti delle amministrazioni comunali, con idonea documentazione

Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a.,

per servizi radiotelevisivi

adibiti al trasporto carcnuranti destinati alla distribuzione

per servizi di ristoro o ricambi per aeromobili

per forniture alla Marina mercantile

per ottomperare a obblighi di revisione con il fogliod i prenotazione

trattori per il rientro in sede .

Dal divieto sono inoltre esclusi, purche muniti di autorizzazione del prefetto :

macchine agricole (D.Lgs. 461/1999)

trasporti di cose per produzione industriale a ciclo continuo

veicoli che trasportano merci deteriorabili.

Tale autorizzazione va richiesta almeno 10 giorni prima all'ufficio competente (territorio di partenza del mezzo o sede dell'impresa che esegue il trasporto) e viene rilasciata per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile in casi particolari non oltre un anno solare

Divieto trasporto merci pericolose

Infine l'art. 9 del decreto prevede il divieto di trasporto di merci pericolose (d. lgs. 285-1992) indipendentemente dalla massa del veicolo anche nel periodo dal 26 maggio al 9 settembre 2018 , dalle ore 8 del sabato alle ore 24 della domenica .

In questi casi non sono ammesse autorizzazioni prefettizie, eccetto che per il trasporto di fuochi d'artificio (ex all. 1 regio decreto n. 635 1940).

Tale divieto non si applica per i trasporti effettuati da veicoli militari o delle Forze di polizia o civili commissionati dalle Forze armate.