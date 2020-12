Cassa integrazione agli artigiani anche senza iscrizione al FSBA

Esprimo il consenso per la privacy e per l'invio di newsletter.

Il Tribunale amministrativo del Lazio si è espresso in una sentenza pubblicata il 24 dicembre 2020 affermando che è illegittima la richiesta di iscrizione con conseguente obbligo contributivo al Fondo di solidarietà bilaterale della artigianato per le aziende che vogliano ottenere l'erogazione degli ammortizzatori sociali per Covid 19 previsti dal DL Cura Italia e rinnovati dai successivi decreti emergenziali. L'iscrizione va intesa come obbligatoria solo come procedura informatica per l'accesso alla piattaforma di gestione.

Si ricordera che il decreto 18 2020 per primo ha affidato al gestione dei fondi stanziati dallo Stato per le aziende artigiane al FSBA il quale pero ha deliberato che era necessario per le aziende iscriversi al Fondo e versare le relativa contribuzione , anche se i termini di versamento erano dilazionati alla fine del 2020 .

Un gruppo di aziende ha presentato ricorso con una class action ottenendo accoglimento anche se parziale e preannuncia la prosecuzione della causa nelle sedi competenti.

Il Collegio dei giudici del TAR ha osservato infatti che "il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto l’erogazione delle prestazioni ... ha prescritto come unico requisito, necessario e sufficiente per accedere all’assegno ordinario, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Pertanto, la richiesta di iscrizione all’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato e conseguente iscrizione al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato di cui alla “Delibera del Consiglio Direttivo FSBA Prot. n. 1/2020”, all’ “accordo interconfederale 26/02/2020 – delibera d’urgenza 02/03/2020” e alla “Delibera del Consiglio Direttivo FSBA Prot. n. 3/2020”, può ritenersi legittima solamente ove interpretata nel senso di mero adempimento di carattere burocratico secondo modalità digitale di accesso alla piattaforma che permette di presentare le istanze. Laddove, invece, si volesse far discendere da tale iscrizione il sorgere dell’obbligazione contributiva nei confronti del Fondo de quo, allora la prescrizione deve ritenersi illegittima - ed i provvedimenti impugnati, per l’effetto, devono essere annullati in parte qua - in quanto in contrasto con il chiaro tenore della legge che subordina l’erogazione della prestazione esclusivamente alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19."

Il Tar Lazio si è pero dichiarato incompetente sulla parte del ricorso riguardante " l’accertamento dell’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro artigiano «che chieda di poter beneficiare per i suoi dipendenti del trattamento ordinario di Cassa integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale emergenza Covid-19». Allo stesso modo il tribunale civile con ordinanza del 20 ottobre 2020 ha chiarito che la questione «appartiene certamente alla giurisdizione del giudice ordinario quale giudice competente per la tutela dei diritti e l’accertamento degli obblighi inerenti l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale e il rapporto contributivo».

In materia comunque l'inps già nella circolare 47 del 28 marzo 2020 aveva affermato che "anche i datori di lavoro non in regola con la contribuzione possono accedere all’assegno ordinario con causale emergenza Covid-19".