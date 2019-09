Non si sblocca lo stop per l'assunzione dei navigator; nelle prossime settimane un nuovo bando di concorso per 650 operatori dei CPI regionali. Altre iniziative contro la disoccupazione

L’assessore al lavoro della regione Campania Sonia Palmeri ha confermato nei giorni scorsi che i 471 navigator vincitori del concorso ANPAL destinati ai CPI campani , non saranno assunti . Ha ribadito dunque che il Governatore De Luca non intende alimentare il precariato contrattualizzando nuovo personale nella forma del contratto di collaborazione ma preferisce potenziare i Centri con personale stabile.Per questo è in arrivo un nuovo concorso per 650 posti nei Centri per l'impiego.

Il braccio di ferro va avanti ormai da settimane, con dure proteste dei partecipanti al concorso ANPAL he avrebbero dovuto entrare in servizio in questi giorni per fornire assistenza nella ricerca di lavoro per i percettori del reddito di cittadinanza. Alcuni sono arrivati anche allo sciopero della fame chiedendo il rispetto della norma del decreto ANPAL (Agenzia nazionale delle politiche del lavoro emanazione del Ministero del lavoro ).

L'amministrazione regionale ricorda invece che le Regioni sono autonome nella gestione dei CPI e fin dall'inizio la Campania aveva annunciato , in sede di accordo nella Conferenza Stato Regioni, che non avrebbe sottoscritto la convenzione con ANPAL, perche non approvava l'utilizzo di uno strumento come la collaborazione a termine, quindi non ha alcun obbligo con i navigator risultati vincitori .(Tra l'altro va ricordato che tale tipo di contratto sarebbe vietato per la Pubblica amministrazione dal 1 luglio di quest'anno e ANPAL sfugge al divieto perche ha costituito una apposita società "in house" cioe una società distinta da quella principale che è ANPAL servizi .)



La Regione ha un piano di assunzioni negli enti locali molto ampio che prevede in 2 anni l'assunzione di 10mila persone attraverso una serie di concorsi . Il primo Concorso Ripam è in corso di svolgimento in questi giorni . Anche per le esigenze specifiche dei centri per l'impiego, spiegano " in considerazione delle esigenze del mercato del lavoro campano- abbiamo preferito potenziare in maniera stabile attuando il comma 258 della legge di Bilancio 2019, programmando un nuovo concorso pubblico per assumere 650 risorse a tempo indeterminato.

I 471 navigator selezionati da ANPAL Servizi , dice l'assensore, potranno concorrere a questo concorso per l'assunzione stabile oppure dovranno essere contrattualizzati da ANPAL per prendere servizio in altre Regioni . Resta la perplessita su quale strano corto circuito normativo abbia consentito lo svolgimento del concorso per una regione che non aveva dato l'ok all'accordo .

L'assessore al lavoro della Cmpania ha ricordato l'impegno per la lotta alla disoccupazione nel territorio continua intanto su altri fronti :