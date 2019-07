Decreto Crescita: riaperti fino al 31 luglio i termini per l'adesione al saldo e stralcio. Pubblicati da Agenzia delle Entrate-Riscossione i modelli e le istruzioni

Agenzia delle entrate-Riscossione invierà agli interessati, entro il 31 ottobre 2019, una “Comunicazione” contenente il piano per il pagamento dell’importo dovuto, unitamente ai bollettini per il pagamento.

Per aderire al “Saldo e stralcio” è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l’apposita dichiarazione di adesione . Per farlo è possibile scegliere tra diverse

Dopo aver compilato i dati e inviato la richiesta, il contribuente riceverà una prima e-mail di presa in carico con il numero identificativo della pratica e, se la richiesta è andata a buon fine, una seconda e-mail con un link da cliccare per scaricare il Prospetto informativo entro le successive 72 ore. Decorso tale termine la richiesta sarà annullata e quindi andrà ripresentata.

Il Decreto Crescita ha riaperto fino al 31 luglio 2019 i termini per aderire al Saldo e stralcio delle cartelle. Agenzia delle Entrate-Riscossione ha approvato i l modello SA-St-R aggiornato e le relative istruzioni , allegati a questo articolo. Per sapere quali sono i debiti che rientrano nell’ambito applicativo del “Saldo e stralcio” e quelli esclusi, il contribuente può richiedere il Prospetto informativo che contiene l’elenco delle cartelle e l’importo dovuto “scontato”, senza sanzioni e interessi di mora.

