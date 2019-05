Credito d’imposta erogazioni liberali sportive: ecco le regole

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 maggio 2019 n. 124 il DPCM sullo Sport bonus.

Ricordiamo che il cd. sport Bonus è un’agevolazione, fruibile attraverso il meccanismo del credito d’imposta, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e riproposta, con qualche modifica dalla Legge di Bilancio 2019.

Il beneficio è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate da:

persone fisiche,

enti non commerciali

titolari di reddito d’impresa

stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti

Per quanto riguarda le persone fisiche e gli enti non commerciali il credito d’imposta non può essere superiore al 20 percento del reddito imponibile, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 ed è utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.

Per quanto riguarda invece soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d’imposta non può essere superiore al 10 per mille dei ricavi ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito stesso.

Per questi ultimi soggetti, sono state previste due finestre temporali di centoventi giorni entro le quali richiedere il beneficio che si aprono rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre 2019. Il beneficio fiscale verrà attribuito secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste.

I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono usufruire del credito d'imposta ne fanno richiesta all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei termini e con le modalità che saranno previste da un apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio.