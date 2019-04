Grande successo per Quota 100 ma anche per le altre forme di pensione anticipata nei primi mesi del 2019. Per l'OCSE impatto preoccupante sui conti. Allarme dagli industriali

Le domande per la pensione anticipata nel 2019 con Quota 100 stanno arrivando all'INPS a ritmo molto sostenuto. La nuova forma introdotta con la legge di stabilità 2019, molto criticata dall'analisi dell'OCSE per il costo eccessivo e l'impatto a lungo termine sui costi dello Stato, ha raccolto fino ad oggi , in poco piu di tre mesi di vigenza, circa 112mila richieste.

Le domande accolte sono già 39mila e di 26 mila di queste iniziano ad essere già pagate nel mese di aprile. Di queste circa 40 mila riguardano lavoratori del settore pubblico. Interessante la grande disparita tra generi le richeiste degli uomini ad oggi sono quasi il 90% , In termini assoluti, ad aprile su 26.831 nuovi certificati di pensione, 23.966 sono di uomini . L'INPS prevede il pensionamento di circa 50mila lavoratori entro maggio, tutti del settore privato in quanto per i pubblico impiego la prima data utile fissata dal decreto 4/2019 è il 1 agosto, tranne che per il personale del settore della scuola che attenderà il 1° settembre 2019.

Ma non c'è solo quota 100: anche le proroghe e le modifiche ad altri istituti che consentono l'uscita anticipata stanno portando molti lavoratori al pensionamento prima dell'età per la pensione di vecchiaia (fissata per il 2019 ricordiamo a 67 anni per tutti coloro che contano almeno 20 anni di contributi previdenziali).

a le lavoratrici con 58 se dipendenti o 59 anni se autonome , con 35 anni di contributi e calcolo dell'assegno con metodo contributivo , che hanno richiesto il pensionamento sono piu di 10mila ; i lavoratori precoci con 41 anni di contributi versati a partire dai 19 anni in fase di uscita dal lavoro sono quasi 14mila;

A questi dati vanno aggiunti quelli dell'ulteriore metodo di uscita senza limiti anagrafici con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (la pensione di anzianità per la quale l'adeguamento alla speranza di vita è stato bloccato fino al 2026 ) .

Sul tema pero si è registrato nei giorni scorsi , oltre al giudizio negativo degli esperti dell' OCSE , anche una forte allarme da parte di Assolombarda , l'associazione degli industriali della Lombardia che chiede la sospensione di Quota 100 perche oltre ad addossare iniquamente il debito previdenziale sui piu giovani riduce contemporaneamente il tasso di occupazione, in quanto la sostituzione automatica pensionati- nuovi assunti "è una pura illusione" anzi il pensionamento anticipato impoverisce le aziende di risorse esperte e di competenze preziose per la competitività. Gli industriali chiedono che le risorse risparmiate possano essere impiegate invece nella riduzione del cuneo fiscale e nelle agevolazioni di Industria 4.0 recentemente ridotte dall'ultima legge di stabilià