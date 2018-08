Circolare Inail n. 32 del 30 luglio 2018: ulteriore proroga della ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi al 31 gennaio 2019

Nella Circolare Inail n. 32 del 30 luglio 2018 l'istituto comunica la proroga della ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi per gli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. In particolare si specifica che :

[...] i l versamento in unica soluzione dei premi sospesi deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2019.

Entro il mese di gennaio 2019 deve essere effettuato anche il versamento della prima rata in caso di pagamento rateizzato, previsto fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo. [...]

La circolare precisa che , sempre entro il 31 gennaio 2019, devono essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.

I soggetti che intendono effettuare i versamenti in forma rateale fino a un massimo di sessanta rate devono presentare apposita domanda alla Sede Inail competente,

utilizzando il modulo allegato (allegato 1), che sostituisce il modulo di rateazione allegato alla circolare Inail 19 dicembre 2017, n. 53. Resta fermo che in caso di pagamento rateale, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. La prima rata deve essere versata entro il 31 gennaio 2019 e i

successivi pagamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno di ogni mese.

Resta comunque possibile estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione e versare in unica soluzione le somme dovute.