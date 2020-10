Pubblicati nuovi 22 Principi di Revisione: webinar e approfondimenti

I nuovi principi di revisione approvati con determina del 3 agosto troveranno applicazione per i bilanci 2020. In questo speciale oltre alle indicazioni generali saranno indicati gli approfondimenti che verranno pubblicati sui singoli principi sia sul portale di fisco e tasse che sul sito della Revisione Legale.

Gli approfondimenti saranno completati con appositi webinar validi anche per la formazione dei Revisori Legali. I webinar sono infatti accreditati sia dal Mef che dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

1) I Principi di Revisione 2020

La Ragioneria Generale dello Stato, con determina del 3 agosto 2020, ha adottato 22 nuovi principi di revisione ISA Italia elaborati da Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, Assirevi e INRL in collaborazione con Consob e MEF. Questi principi di revisione che di seguito si riportano, saranno adottati per i bilanci 2020.

ISA Italia n. 200, “Obiettivi generali del Revisore Indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”;

ISA Italia n. 210, “Accordi relativi ai termini degli incarichi di Revisione”;

ISA Italia n. 220, “Controllo della qualità dell'incarico di Revisione contabile del Bilancio”;

ISA Italia n. 230, “La documentazione della Revisione Contabile”;

ISA Italia n. 240, “Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio”;

ISA Italia n. 250, “La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio”;

ISA Italia n. 260, “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”;

ISA Italia n. 265, “Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione”;

ISA Italia n. 300, “Pianificazione della revisione contabile del Bilancio”;

ISA Italia n. 315, “L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la compresione dell'impresa e del contesto in cui opera”;

ISA Italia n. 320, “Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile”;

ISA Italia n. 330, “Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati”;

ISA Italia n. 402, “Considerazione sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi”;

ISA Italia n. 450, “Valutazione degli errori identificati nel corso della Revisione contabile”;

ISA Italia n. 500, “Elementi probabitivi”;

ISA Italia n. 540, “Revisione delle stime contabili e della relativa informativa”;

ISA Italia n. 550, “Parti correlate”;

ISA Italia n. 580, “Attestazioni scritte”;

ISA Italia n. 610, “Utilizzo del lavoro dei revisori interni”;

ISA Italia n. 700, “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”;

ISA Italia n. 701, “Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente";

ISA Italia n. 705, “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”.

I principi ISA Italia sono stati aggiornati al fine di tener conto dei seguenti aspetti:

− riflettere le modifiche introdotte dal D.Lgs. 135/16 e, per gli Enti di Interesse Pubblico, dal Regolamento (UE) n. 537/14 aventi ad oggetto aspetti trattati nei relativi principi ISA Italia;

− riflettere le modifiche apportate ai principi di revisione internazionali ISA dallo IAASB nell’ambito dei progetti di seguito elencati: A) “Accounting Estimates”. All’esito di tale progetto, pubblicato ad ottobre 2018, lo IAASB ha elaborato la nuova versione del documento ISA 540, Auditing Accounting Estimates And Related Disclosures.

Sono inoltre stati oggetto di conseguente modifica (cosiddetti “conforming amendments”) anche i seguenti altri principi di revisione internazionali: ISA nn. 200, 230, 240, 260, 500, 580, 700, 701;

B) “Non-Compliance with Laws and Regulations” (NO-CLAR). All’esito di tale progetto, pubblicato ad ottobre 2016, lo IAASB ha elaborato la nuova versione del documento ISA 250, Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements. Sono inoltre stati oggetto di conseguente modifica (cosiddetti “conforming amendments”) anche i seguenti principi di revisione internazionali: ISA nn. 210, 220, 240, 260, 450, 500;2

C) “Addressing Disclosures in the Audit of Financial Statements”. All’esito di tale progetto, pubblicato a luglio 2015, lo IAASB ha modificato i seguenti principi di revisione internazionali: ISA nn. 200, 210, 240, 260, 300, 315, 320, 330, 450, 700. Sono inoltre stati oggetto di conseguente modifica (cosiddetti “conforming amendments”) anche i seguenti altri principi di revisione internazionali: ISA nn. 540, 580, 705, 800, 805;

D) “Using the work of internal auditors”. All’esito di tale progetto, attuato tra il 2012 ed il 2013, lo IAASB ha elaborato le nuove versioni dei documenti ISA 610, Using the Work of Internal Auditors e ISA 315, Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement Through Understanding the Entity and Its Environment. Sono inoltre stati oggetto di conseguente modifica (cosiddetti “conforming amendments”) anche i seguenti principi di revisione internazionali: ISA nn. 200, 220, 230, 240, 260, 265, 300, 402, 500, 550, 600.3 Al fine di riflettere nel set dei principi di revisione ISA Italia le citate modifiche alle norme e ai principi di revisione internazionali sono state elaborate le nuove versioni dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) nn. 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 540, 550, 580, 610, 700, 701, 705, in sostituzione delle precedenti versioni emanate con le Determine del Ministero dell’economia e delle finanze (Ragioneria Generale dello Stato) pubblicate fino al 12 gennaio 2018.

