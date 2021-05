Riforma dello sport prorogata dal decreto sostegni in corso di conversione in legge

La riforma dello Sport, già prorogata sul nascere dal Decreto Sostegni, viene ulteriormente rinviata durante l'iter di conversione in legge dello stesso all'interno dell'art.30 commi 7-11. In particolare viene disposto lo slittamento dell’entrati in vigore al 31 dicembre 2023 dei decreti legislativi:

37/2021in materia di rapporti di rappresentanza e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo

e di accesso ed esercizio della 38/2021 in materia di impianti sportivi

39/2021 in materia di organismi sportivi

40/2021 in materia di discipline sportive invernali.

Per quanto riguarda invece l'ultimo tassello dei 5 decreti con cui il Legislatore ha cercato di dare vita alla riforma, il D.Lgs. 36/2021, la usa entrata in vigore è stata prevista in due tempi; Rispetto a quest'ultimo, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, rimane immutata l’entrata in vigore al 1° gennaio 2022:

delle disposizioni generali (artt.1-5)

della parte che riguarda le ASD e le SSD (artt. 6-12)

della disciplina riguardante il tesseramento degli atleti, anche minorenni (artt.13-14)

di ciò che è previsto per le figure di tecnici, dirigenti sportivi e direttori di gara (artt-15-16)

delle discipline sportive che prevedono l’impiego di animali (artt.17-24).

della definizione dei settori professionistici e dilettantistici (art.38)

delle disposizioni a sostegno delle donne nello sport (artt. 39-40)

delle ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie (artt.41-42)

delle disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato (artt.43-50).

Viene invece prorogata al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di lavoro sportivo contenute all'interno degli articoli da 25 a 37 del D.Lgs. 36/2021.

Si spera che, nonostante il "vociferare degli spogliatoi", non sia anche questa una di quelle riforme che non scenderà mai in campo.