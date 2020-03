Agenzia delle Entrate: tra sportelli chiusi e la richiesta di evitare assembramenti presso le sedi se non strettamente necessari, ecco cosa cambia con il Coronavirus

Non si arrestano le misure di prevenzione della diffusione della Covid 19. In particolare, sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in data 1° marzo 2020 un comunicato stampa riporta quanto segue: “In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della COVID-19 (Coronavirus), e in osservanza delle disposizioni adottate dal Consiglio dei ministri e dell’ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Presidente della Regione Lombardia, Agenzia delle entrate-Riscossione comunica la CHIUSURA TEMPORANEA dei seguenti sportelli:

Sportello di Lodi, in Corso Umberto I 25, a partire da lunedì 24 febbraio e fino a nuova comunicazione;

Sportello di Cremona, in via Fabio Filzi 40/G, a partire da lunedì 2 marzo e fino a nuova comunicazione.

Sono comunque a disposizione del contribuente gli sportelli vicini di Crema e Pavia:

Crema, in via G. La Pira 6, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8,15 alle 13,15 (semifestiva chiusura 12,15)

Pavia, in viale Campari 37, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 14,15 (semifestiva chiusura 12,15)”

È notizia del 4 marzo 2020 che altre Direzioni regionali, come quella di Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, oltre che la Direzione di Reggio Calabria stanno adottando misure di prevenzione contro il Corona Virus. Tali Direzioni chiedono ai professionisti, tramite comunicazione diretta con gli Ordini, e a tutti i cittadini tramite avvisi affissi nei locali e pubblicati su internet, la massima collaborazione al fine di evitare inutili assembramenti presso gli sportelli e ridurre allo stretto necessario l’accesso agli uffici pubblici. In particolare:

La Direzione regionale del Lazio chiede di «recarsi presso gli uffici controlli e legali esclusivamente a seguito di convocazione»

La Direzione del Veneto comunica di aver regolamentato gli accessi in modo da «consentire un minimo distanziamento tra il pubblico in attesa e una sufficiente circolazione dell'aria»

La Direzione della Lombardia specifica che per i professionisti gli uffici saranno a disposizione soltanto per i servizi NON garantiti in via telematica.

A tal proposito si ricorda appunto a professionisti e privati che:

è sempre possibile accedere ai servizi online di Agenzia delle entrate-Riscossione dal proprio pc, tablet o smartphone tramite il nostro portale e l’App Equiclick

è sempre possibile effettuare i pagamenti tramite con il servizio "Paga online" e i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.

Per tutti coloro i quali non fossero già in possesso del codice Pin, se ne può fare richiesta dal sito internet al seguente link: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/richiestaPin.jsp

E infine, per i contatti telefonici è possibile utilizzare il numero verde 800.90.96.96 da fisso e 06-96668907 da cellulare.