Progetti "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni", " Agenda digitale", " Industria sostenibile": 519 milioni di euro disponibili

A partire dall'8 e dal 10 ottobre le imprese potranno avviare la procedura per richiedere le agevolazioni in favore dei grandi progetti di R&S, per i quali sono stati stanziati complessivamente risorse 519 milioni di euro. Infatti, sono stati pubblicati dal MiSE i due decreti che disciplinano le modalità e i termini per la presentazione delle domande relative ai due bandi emanati lo scorso 2 agosto che sono:

finanziamenti per progetti nelle aree tecnologiche "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni" coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente. La misura si rivolge alle imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria in tutto il territorio nazionale, con una riserva di 50 milioni dedicata alle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. L'importo stanziato è di 190 milioni di euro.

finanziamenti per progetti su tutto il tutto il territorio nazionale nei settori "Agenda digitale" e "Industria sostenibile", con particolare attenzione alla riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare. L'importo stanziato è di 329 milioni di euro

Attenzione va prestata al fatto che l’iter di presentazione delle domande di agevolazioni è articolato in due fasi: