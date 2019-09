Concorso 38 posti di infermieri presso la Asl di Biella: sintesi e bando integrale, requisiti , prove e modalità per la domanda. Scadenza 24 ottobre 2019

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n.76 del 24-9-2019 l'avviso di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentotto posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D presso l'Azienda sanitaria locale "BI" di Biella

Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana , quindi il 24 ottobre 2019.

Il testo integrale del bando,che alleghiamo, e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 5 settembre 2019 ed è consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'ufficio Concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:

[email protected]

La domanda di partecipazione, corredata da CV e copia di un documento di identita', può essere inviata con le seguenti modalità:

1. A mezzo lettera Raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. in carta semplice e firmata, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BI di Biella - Ufficio Protocollo – Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) In tal caso la firma non e’ soggetta ad autenticazione che dovrà essere prodotta allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento. Saranno ritenute utilmente prodotte le domande pervenute dopo il termine se il bollo certifica l'invio entro il termine.

2. Direttamente presso l’Ufficio Concorsi in orario d’ufficio (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00). In tal caso la sottoscrizione dell’istanza deve essere apposta in presenza del dipendente addetto.

3. con Invio telematico da un indirizzo di posta elettronica certificata alla seguente posta elettronica certificata: [email protected] Il canale della posta elettronica certificata potrà essere utilizzato per l’invio della sola domanda di partecipazione e non è necessaria la firma .

Concorso 38 infermieri Biella REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE:

Requisiti generali:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o cittadinanza di Paesi Terzi (con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - titolari dello status di rifugiato - titolari dello status di protezione sussidiaria )

Idoneità Fisica alla mansione. L’accertamento dell’idoneità fisica alla mansione - è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima dell’immissione in servizio.

Requisiti Specifici:

- Laurea in Infermieristica o titolo equipollente ai sensi del D.M. Sanità 27/07/2000. Se conseguito all'estero, il titolo deve essere stato riconosciuto equipollente entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande .

- Iscrizione al relativo Ordine Professionale

Concorso 38 infermieri Biella : PROVE D'ESAME (QUI il manuale di preparazione alle prove)

Prova scritta argomenti relativi alle competenze del profilo: scienze infermieristiche generali, cliniche, organizzative, assistenziali prove logico matematiche farmacologia clinica normativa sanitaria anatomia, patologia, fisiologia

Prova pratica Consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualifica

La prova orale consisterà in un colloquio su discussione e nalisi di un caso clinico e comprenderà, anche l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, una lingua straniera a scelta fra INGLESE - FRANCESE

PROVA PRESELETTIVA Qualora pervenisse un elevato numero di domande di partecipazione al presente concorso, le prove previste dal bando, a giudizio insindacabile della Commissione Esaminatrice, potranno essere precedute da forme di preselezione, consistenti anche in soluzione di quesiti a risposta multipla

La data dell’eventuale preselezione, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami del 31/1/2020 e sul sito dell’A.S.L. BI (www.aslbi.piemonte.it nella sezione Concorsi)