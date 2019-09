Concorsi aperti per 40 posti nella polizia locale in vari Comuni Italiani, suddivisi per Regione. Requisiti, informazioni, Indicazioni per la preparazione

VENETO

COMUNE DI CEREA CONCORSO POLIZIA LOCALE 1 POSTO ISTRUTTORE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Scadenza presentazione domande 13 OTTOBRE 2019

Il testo integrale del bando, nonche' il modello di domanda, disponibili presso l'ufficio personale del Comune di Cerea - via XXV Aprile n. 52 - 37053 Cerea (Verona) sono scaricabili dal sito istituzionale dell'ente: www.cerea.net nell'apposita sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, oltre ad essere pubblicati all'albo pretorio on-line del Comune di Cerea.

Ulteriori informazioni presso l'ufficio personale del Comune di Cerea - tel. 0442/80055 - interno *218 [email protected] ; oppure: [email protected] o al seguente indirizzo pec: [email protected]

COMUNE DI COLOGNA VENETA

CONCORSO POLIZIA LOCALE 1 POSTO a tempo pieno ed indeterminato.

Scadenza: 13 ottobre 2019

Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Cologna Veneta www.comune.cologna-veneta.vr.it, sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso». Per informazioni: Comune di Cologna Veneta (Verona) ufficio Risorse umane (tel. 0442/413509).



PIEMONTE

COMUNE DI GALLIATE CONCORSO POLIZIA LOCALE 1 POSTO AGENTE

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica C1, da assegnare al settore polizia municipale del Comune di Galliate.

Il testo integrale del bando, con allegato il modello di domanda, e' pubblicato sul sito internet del Comune di Galliate www.comune.galliate.no.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» e all'albo pretorio on line del Comune di Galliate,

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all'ufficio personale del Comune di Galliate (tel. 0321/800720), e-mail: [email protected] - Pec: [email protected]

TOSCANA

COMUNE DI LUCCA SELEZIONE 19 POSTI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE

Si rende noto che le amministrazioni comunali di Lucca, Viareggio, Stazzema e Massarosa, previa stipulazione di un apposito accordo di collaborazione, hanno indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di diciannove unita' di categoria C, con profilo di agente di polizia municipale, cosi' distribuiti:

Comune di Lucca - otto posti nell'anno 2019 e due posti nell'anno 2021;

Comune di Viareggio - sei posti nell'anno 2019;

Comune di Stazzema - un posto nell'anno 2020;

Comune di Massarosa - due posti nell'anno 2020.

Le domande di ammissione devono pervenire al Comune di Lucca entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Lucca www.comune.lucca.it

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio servizi del personale del Comune di Lucca, contattando i seguenti numeri telefonici: 0583/442083, 0583/442017, 0583/442572.

CALABRIA

COMUNE DI MALITO CONCORSO 1 POSTO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato part-time a ventiquattro ore settimanali di una unita' di agente di polizia municipale, categoria C1, con mansioni di agente di polizia municipale.

Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 13,00 del 13 ottobre 2019

Il bando integrale e' reperibile sul sito web del comune www.comune.malito.cs.it Per informazioni rivolgersi al Comune di Malito, tel. 0984/968005.

COMUNE DI SANTA SEVERINA CONCORSO POLIZIA LOCALE 2 POSTI PART TIME

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali di cui uno riservato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017. Il personale reclutato deve possedere tutti i requisiti di legge e quelli riportati nel bando; Scadenza presentazione domande: 13 ottobre 2019 .

Copia integrale del bando puo' essere richiesto a: Comune di Santa Severina, Ufficio amministrativo: piazza Campo 21, 88832 Santa Severina (KR) o scaricarlo dal sito internet: www.comunesantaseverina.gov.it , nonche' all'albo pretorio on line e nella sezione «Amministrazione trasparente» -

Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio amministrativo: telefoni 0962/51062 - 0962/51062. PEC: [email protected]

UMBRIA

COMUNE DI GUALDO TADINO CONCORSO 4 POSTI ASSISTENTI POLIZIA LOCALE

E' indetta selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro assistenti di vigilanza - agente di polizia locale, categoria C, del C.C.N.L. comparto funzioni locali (det. n. 588 del 13 agosto 2019).

Termine per la presentazione delle domande: 13 OTTOBRE 2019

I requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione possono essere verificati all'interno del bando di concorso la cui copia integrale e' scaricabile dal sito ufficiale del comune www.tadino.it nella Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. Per ulteriori informazioni: servizio del personale tel. 0759150.237/225.

PIEMONTE

COMUNE DI SANTHIA' Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore polizia locale,

Si avvisa che il Comune di Santhia' (VC) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore polizia locale, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore polizia locale, di cui uno posto con riserva a favore dei volontari delle Forze armate . Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 13 ottobre 2019 . I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso sono indicati nel bando di concorso scaricabile dal sito web del Comune di Santhia' www.comune.santhia.vc.it nella sezione «Concorsi». Per informazioni rivolgersi all'ufficio personale, tel. 0161/936223 - e-mail: [email protected]

SARDEGNA

COMUNE DI MARACALAGONIS CONCORSO 1 POSTO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato, con riserva di un posto a favore dei militari di truppa delle Forze armate. Requisiti di ammissione: possesso del diploma di scuola media superiore quinquennale.

Il posto e' bandito con riserva a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme, ai sensi dell'art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.

Il bando di selezione e' disponibile nel sito internet www.comune.maracalagonis.ca.it

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al servizio risorse umane del comune (tel. 070 7850225-209).

COMUNE DI SORGONO CONCORSI 2 POSTI AGENTE POLIZIA LOCALE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali. Scadenza di presentazione delle domande: 13 ottobre 2019

Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle date, alle sedi, alle eventuali variazioni, agli esiti delle prove di esame saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di Sorgono al seguente link: www.comune.sorgono.nu.it

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di Sorgono al tel. n. 0784/622542.

LOMBARDIA

COMUNE DI OSSONA CONCORSO 2 POSTI AGENTE POLIZIA LOCALE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area polizia locale.

Termine presentazione delle domande: 20 settembre 2019.

Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito: www.comunediossona.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso. Per informazioni: ufficio ragioneria, 029010003, int. 3, [email protected]

COMUNE DI VARESE

CONCORSO I POSTO DIRIGENTE POLIZIA LOCALE

E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente comandante del Corpo di polizia locale comunale .

Titolo di studio richiesto: laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 o titolo di laurea equiparato (laurea specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento) secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 9 luglio 2009.

Requisiti professionali: i requisiti elencati al paragrafo 3.2.2 dell'avviso pubblico.

Scadenza presentazione domande: 20 settembre 2019.

Per avere copia dell'avviso e informazioni rivolgersi all'ufficio Ricerca e selezione del personale del Comune di Varese (tel. 0332/255745) da lunedi' a venerdi' dalle ore 8,30 alle ore 12,00. Avviso pubblico disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it/Ricerca di personale

UNIONE LOMBARDA SORESINESE DI AZZANELLO

CONCORSO 1 POSTO AGENTE MUNICIPALE E' indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno. Titolo di studio: diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale.

Termine presentazione domande: 13 OTTOBRE 2019 . Copia integrale del bando e il modulo per la presentazione della domanda sono pubblicati sul sito internet dell'Unione Lombarda del Soresinese che e' il seguente: www.unionesoresinese.it . Informazioni: ufficio segreteria tel. 037466624.