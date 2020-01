Il servizio di prenotazione appuntamenti si estende a tutte le sedi Inps. L'elenco degli uffici in cui oggi si accede SOLO su prenotazione

Dal 2019 in alcune sedi INPS è possibile prenotare l’accesso agli sportelli, evitando così la fila, scegliendo anche l’orario con il servizio online “Sportelli di sede”.

L'inps ha comunicato con la circolare 8 del 29.1.2020 che entro il 2020 il servizio sarà reso disponibile in tutta Italia , per una serie di servizi con una nuova organizzazione standardizzata, come specificato nell'allegato in fondo all'articolo.

La prenotazione avviene tramite uno dei seguenti canali:

se in possesso di PIN, tramite il servizio online “Sportelli di sede” sul Portale dell’Istituto, anche da smartphone o tablet, sull’app INPS Mobile;

smartphone o tablet, sull’app INPS Mobile; presso gli sportelli delle sedi territoriali ;

delle sedi territoriali ; telefonando al Contact center, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, al numero 803 164 (da rete fissa) o 06 164 164 (da cellulare secondo tariffe del proprio operatore).

L’orario di apertura al pubblico per l’informazione di primo livello, su tutti i servizi dell’Istituto, è fissato in un numero minimo di 20 ore settimanali, con una fascia minima oraria giornaliera obbligatoria, come segue:

per n. 4 giorni: apertura dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

per n. 1 giorno: apertura dalle ore 12.30 alle ore 16.30.

L’orario in questione entrerà in vigore a partire dal 16 marzo p.v., per le strutture che si saranno già adeguate al sistema di standardizzazione; per tutte le altre il nuovo orario sarà operativo secondo il cronoprogramma riportato qui sotto.

Nella tabella seguente è possibile vedere quali sono, ad oggi, le altre sedi che ricevono il pubblico esclusivamente su prenotazione:

Regione Sede Data avvio del servizio SICILIA Enna 20/05/2019 Caltanissetta 22/05/2019 Trapani 24/05/2019 Marsala 27/05/2019 Messina 28/05/2019 Catania - via XX Settembre 29/05/2019 Palermo 30/05/2019 LOMBARDIA Pavia 03/06/2019 Voghera 03/06/2019 Stradella 03/06/2019 Cantù 03/06/2019 Busto Arsizio 10/06/2019 Cesano Maderno 10/06/2019 Desio 10/06/2019 Seregno-Carate 10/06/2019 Vimercate 10/06/2019 Como 10/06/2019 Sondrio 10/06/2019 Varese 10/06/2019 LIGURIA Imperia 02/07/2019 Sanremo 02/07/2019 Ventimiglia 02/07/2019 EMILIA ROMAGNA Rimini 15/07/2019 MARCHE Pesaro 15/07/2019 Fermo 15/07/2019 VENETO Vicenza 17/07/2019

Nella lista che segue il calendario delle attivazioni del servizio nelle altre sedi territoriali INPS (se non già attive) :

VENETO TUTTE LE STRUTTURE DAL 03/02/2020

ROMA TUTTE LE STRUTTURE DAL 03/02/2020

UMBRIA TUTTE LE STRUTTURE DAL 30/03/2020

EMILIA ROMAGNA TUTTE LE STRUTTURE DAL 01/04/2020

LAZIO TUTTE LE STRUTTURE DAL 01/04/2020

ABRUZZO TUTTE LE STRUTTURE DAL 01/04/2020

MOLISE TUTTE LE STRUTTURE DAL 01/04/2020

VALLE D'AOSTA TUTTE LE STRUTTURE DAL 01/04/2020

ALESSANDRIA, BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA e relative Agenzie DAL 01/04/2020

TORINO, ASTI, CUNEO, VERCELLI e relative Agenzie DAL 04/05/2020

AREZZO, LIVORNO, PISTOIA e relative Agenzie DAL 01/04/2020

GROSSETO, MASSA CARRARA, PRATO, SIENA e relative Agenzie DAL 01/06/2020

FIRENZE, LUCCA, PISA e relative Agenzie DAL 01/09/2020

DP TARANTO DAL 01/04/2020

BARI, ANDRIA, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, CASARANO, CASTELLANETA MANDURIA DAL 01/06/2020

RIMANENTI AGENZIE DAL 01/10/2020

LIGURIA: GENOVA, SAVONA, LA SPEZIA e relative Agenzie DAL 04/05/2020

DCM MILANO TUTTE LE STRUTTURE DAL 04/05/2020

DR BASILICATA TUTTE LE STRUTTURE DAL 04/05/2020

DR SARDEGNA TUTTE LE STRUTTURE DAL 04/05/2020

CAMPANIA: DIREZIONI PROVINCIALI DAL 04/05/2020 - AGENZIE TERR. DAL 01/09/2020

NAPOLI: FILIALI METROPOLITANE e SOCCAVO DAL 04/05/2020 - AGENZIE TERR. DAL 01/10/2020

SICILIA : CANICATTI', CORLEONE, NICOSIA e MISILMERI DAL 01/06/2020

DR CALABRIA TUTTE LE STRUTTURE DAL 01/06/2020

DR MARCHE TUTTE LE STRUTTURE DAL 01/06/2020

DP TRENTO e relative Agenzie DAL 01/06/2020

DP BOLZANO e relative Agenzie DAL 01/11/2020

DR FRIULI VENEZIA TUTTE LE STRUTTURE DAL 01/07/2020