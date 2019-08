Aperti i termini di iscrizione al Concorso ministero lavoro RIPAM per ispettori del lavoro e funzionari ministeriali e INAIL aperto a laureati in materie forensi

Continuano a moltiplicarsi le selezioni per assunzioni nel pubblico impiego previste dalle leggi di stabilità 2018 e 2019 . Dopo il concorso Regione Campania, del ministero della Giustizia e del Ministero dei Beni culturali solo per citare i piu recenti , e' stato pubblicato il bando di concorso per la selezione di Ispettori del lavoro e funzionari per il Ministero del lavoro , l'INL e INAIL .

Per la precisione si tratta del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di millecinquecentoquattordici posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro -INL e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL." La selezione fa parte del progetto di Riqualificazione delle pubblica amministrazione detto RIPAM.

Verranno selezionati in particolare:

691 Ispettori del lavoro (cod. CU/ISPL), area III – F1, per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

823 Funzionari area Amministrativa Giuridico Contenzioso (cod. CU/GIUL), di cui:

– 131 Funzionari area Amministrativa Giuridico Contenzioso, area III – F1, da inquadrare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

– 635 profili amministrativi, area C e livello economico C1, da inquadrare all’INAIL istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

– 57 Funzionari area Amministrativa Giuridico Contenzioso, area III – F1, da inquadrare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

E’ applicata riserva dei posti per il personale già in ruolo in questi enti per le Forze Armate.

Sono richieste lauree triennali o specialistiche in Giurisprudenza o Scienze della pubblica amministrazione o scienze politiche, secondo lo specifico profilo (vedi qui il bando).

La scadenza per le domande è fissata all'11 ottobre 2019. Andranno inviate esclusivamente compilando il modulo telematico tramite il sistema «Step-One 2019», all'indirizzo internet https://www.ripam.cloud

Attenzione va prestata al fatto che nelladomanda è richiesto l'iserimento di dettagli sulla ricevuta di pagamento della quota di partecipazione

La procedura d'esame prevede nell'ordine:

prova preselettiva con quiz di logica e su diritto costituzionale, diritto amministrativo, disciplina del lavoro pubblico, diritto del lavoro e legislazione sociale (sarà effettuata se i candidati saranno piu del doppio dei posti messi a concorso, cioe piu di 3000) prova scritta con 60 domande sulle materie differenziate sulla base del profilo prova orale sulle stesse materie, informatica e inglese

​Per iniziare la preparazione puo essere utile il testo con batterie di quiz svolti e videolezioni di simulazione "Quiz di logica e cultura generale" di G. Cotruvo Da notare che è possibile anche presentare domanda per entrambi i profili