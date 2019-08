Ecco i dettagli e come fare domanda per il bando di concorso 2019 per 1052 posti di assistente alla vigilanza del ministero dei beni culturali.

E' stato pubblicato il primo dei numerosi bandi del Ministero dei beni culturali per assunzioni nel 2019 e 2020. Il primo bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2019, scade il prossimo 23 settembre 2019 e riguarda il concorso 2019 MIBAC per 1.052 addetti alla accoglienza e vigilanza nelle sedi museali.

Ecco come partecipare:

REQUISITI Per partecipare al concorso Mibac 2019 è sufficiente il diploma di scuola superiore oltre che i normali requisiti per i concorsi pubblici.

I 1.052 Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza assunti con il Concorso Mibac 2019 saranno destinati agli Uffici del Ministero nelle varie Regioni, come specificato di seguito:

30 in Abruzzo;

18 in Basilicata;

64 in Calabria;

200 in Campania;

51 in Emilia Romagna;

7 in Friuli Venezia Giulia;

198 in Lazio;

48 in Liguria;

77 in Lombardia;

15 nelle Marche;

14 in Molise;

57 in Piemonte;

36 in Puglia;

14 in Sardegna;

2 in Sicilia;

155 in Toscana;

20 in Umbria;

46 in Veneto.

Da notare che il 30% dei posti sarà riservato per i volontari e gli ufficiali delle Forze Armate a determinate condizioni, definite nel bando. quindi i posti a concorso per la generalità dei concorrenti sono circa 700.

INVIO DOMANDA : La domanda di partecipazione al bando di Concorso Mibac 2019 per 1052 Vigilanti potrà essere trasmessa, completa dei documenti richiesti, tramite la piattaforma Step-one 2019 all'indirizzo internet https://www.ripam.cloud. L'invio sara certificato da una ricevuta elettronica emessa dal sistema , che va conservata per presentarsi alla prova.

La scadenza degli invii è fissata al 23 Settembre 2019 alle 23.59.

Per la partecipazione al concorso dovra' essere effettuato prima della richiesta, il versamento della quota di partecipazione di €

10,00 (dieci/00 euro) sul C.C.P. n. 1046998785 (codice IBAN IT10Z0760103200001046998785 - BIC/SWIFT BPPIITRRXXX per bonifici all'estero) intestato a FORMEZ PA - RIPAM Viale Marx n. 15 00137 ROMA, con specificazione della Causale "Concorso RIPAM-MIBAC Assistente vigilanza". Gli estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno essere riportati nel modulo elettronico di domanda.

Come per molti altri concorsi pubblici la procedura selettiva sarà gestita dalla Commissione RIPAM che prevede:

una prova preselettiva per tutti i partecipanti , cioè un test con 60 quesiti a risposta multipla di capacita’ logico-deduttiva, ragionamento logico-matematico, non che sul Codice dei beni culturali e del paesaggio, del patrimonio culturale italiano e della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; una prova scritta per chi ha superato la prova preselettiva , con quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel bando; prova orale, un colloquio interdisciplinare per accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati , pr chi ha superato la prova scritta.

Per chi volesse prepararsi da subito per la prova preselettiva del Concorso Mibac 2019 per 1052 Vigilanti è consigliabile il testo specificamente predisposto Concorso 1052 MIBAC (manuale con quiz e videolezioni online)