Pubblicato l'avviso con le date e sedi della prova attitudinale del concorso Agenzia Entrate 2018 per 510 funzionari. Si parte il 18 settembre 2019. Bando completo

Dopo numerosi rinvii l'agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato l' Avviso riguardate le date e la sede in cui si terrà la prova oggettiva attitudinale del Concorso funzionari Agenzia entrate ( il cui bando è stato pubblicato nel 2018) : si tratta della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 510 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria.

Le sedi di lavoro sono situate nel Nord Italia e nel Lazio.

SEDE Ergife Palace Hotel, via Aurelia, n. 619 – Roma

DATE:

dal 18 al 26 settembre 2019 candidati Regione Lombardia

27 settembre candidati regione Liguria

dal 2 al 3 Ottobre concorrenti regione Veneto

4 ottobre concorrenti Regione Friuli Venezia Giulia e Provincia di Trento

10 ottobre 2019 candidati Regione Umbria

11 Ottobre Concorrenti regiona Marche

16 e 17 ottobre candidati Regione Piemonte

dal 18 al 28 ottobre candidati Regione Lazio

dal 29 ottobre al 4 novembre candidati Regione Emilia Romagna

dal 4 all'8 novembre candidati Regione Toscana

Le prove di terranno in due sessioni al giorno (mattutina ore 8.30; pomeridiana ore 15.00) in cui i candidati sono suddivisi sulla base della lettera iniziale del cognome. Consulta l'avviso per i dettagli e le avvertenze.

C'è ancora qualche settimana a disposizione per la preparazione alla prova: si consiglia il KIT Concorso agenzia delle entrate - 510 funzionari.

Successivamente l 'iter prevede una prova scritta sulle tematiche tecniche e un tirocinio di 6 mesi , propedeutico all'assunzione.