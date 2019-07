Anche Enasarco posticipa il termine per il versamento dei contributi previdenziali nei territori interessati dai sismi 2016-2017 come l'INPS

Enasarco ha comunicato che il termine dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per i sismi di agosto -ottobre 2016 e gennaio 2017 viene posticipato al 15 ottobre 2019 (stessa data di quelli dovuti all'INPS)

I contributi potranno essere saldati in un'unica soluzione senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo (ciascuna rata non inferiore a € 50,00).

Per la rateizzazione è comunque necessario inviare la domanda entro il 15 ottobre 2019, tramite PEC, all'indirizzo [email protected], specificando nell'oggetto "Sisma – richiesta rateizzazione contributi sospesi", compilando il modello 2157/2017. Va anche effettuato il versamento delle prime 5 rate a titolo di anticipo e il documento contabile andra allegato alla domanda

Enasarco specifica che :

per le imprese che hanno sede nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 la sospensione ha riguardato SOLO i contributi previdenziali e assistenziali relativi al 3° e 4° trimestre 2016 e al 1° e 2° trimestre 2017.

Per quelle che hanno sede nei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 la sospensione ha riguardato SOLO i contributi previdenziali e assistenziali relativi al 4° trimestre 2016 e al 1° e 2° trimestre 2017.