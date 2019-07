Registro europeo esperti fiscali CFE: cos'è e come si accede. Per gli iscritti al CNDCEC accesso gratuito alla piattaforma online condivisa con colleghi e potenziali clienti in tutta Europa

CFE Tax Advisers Europe è una Confederazione di associazioni di consulenti fiscali fondata a Bruxelles che conta oggi circa 200 mila iscritti rappresentati di 30 organizzazioni nazionali in 24 paesi europei. Gli scopi dell'associazione fin dalla fondazione nel 1959, sono stati molteplici:

promuovere standard comuni accesso alla professione di fiscalista

contribuire alla discussione sui principi di tassazione equa e rispettosa dei diritti dei contribuenti

promuovere la formazione e il raggiungimento di standard qualitativi sempre piu alti nella professione

favorire i rapporti professionali internazionali

Recentemente, osservando iniziative e progetti economici sempre piu correlati a livello internazionale che richiedono competenze fiscali e legali sovranazionali ed eurtopee è stato istituito il Registro europeo dei consulenti fiscali con una piattaforma tecnologica sul web che consente a tutti gli utenti di entrare in contatto con fiscalisti qualificati in tutto il continente :

sia per i privati , che cercano una consulenza,

che per i professionisti, che intendano fare network con colleghi di altri paesi, in una particolare area professionale o business .

Il CNDCEC ha aderito al CFE ( dal francese Confederation fiscale europeenne) nel 2015 e ciò consente anche ai commercialisti italiani con conoscenza di lingue straniere ed esperienze in ambito di fiscalità internazionale, di iscriversi al Registro europeo.

L'iscrizione, possibile dal 22 luglio 2019, è gratuita per gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili , grazie a una convenzione siglata dal CNDCEC che sosterrà il costo per le prime 35.000 richieste, per la durata di tre anni a partire dal prossimo 1° agosto.

In fase di registrazione vanno indicate le competenze linguistiche e le aree di attività ed expertise in ambito fiscale. E' richiesta un’attestazione dei dati che verrà condivisa con il CNDCEC e nella quale si precisa, tra l’altro, che in caso di cancellazione dall’Albo per il commercialista cesserà anche l’iscrizione al Registro europeo, e si richiede l’impegno a comunicare ogni variazione ed eventuali misure disciplinari.

La registrazione puo essere effettuata sul sito dedicato www.taxadviserseurope.org/registry/register

Al termine del triennio, i commercialisti interessati a proseguire la loro partecipazione potranno farlo versando una quota annuale fissata attualmente in 100 euro l’anno, con la possibilità di accedere ad un pacchetto di documenti di analisi e supporti formativi ad hoc.

Nell'ottima della formazione tra l'altro il CFE propone ai commercialisti un corso online in materia di fiscalità internazionale, caratterizzato da quattro moduli di 15 ore ciascuno sulla piattaforma e-learning Concerto del CNDCEC, con relatori designati dalla CFE. I corsi, che saranno fruibili sia in Italia sia all’estero, si svolgeranno entro il 2019 in lingua inglese con supporto di traduzione , sui temi di maggior rilievo e attualità dal Transfer pricing alla tassazione dell’economia digitale, dalle misure per combattere l’evasione (anti tax avoidance directive) ai meccanismi di risoluzione delle liti in ambito fiscale e relativo modello OCSE.