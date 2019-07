Assunzioni per infermieri operatori sanitari medici e tecnici sanitari. Le figure professionali richieste e il tipo di contratto. Attesa per i bandi ufficiali

In arrivo i bandi di assunzione per varie figure professionali sanitarie, ben 215, nella ASL di Savona. E' stata emanata la delibera della Regione Liguria e si attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e sul sito dell'ente.

Sono già noti comunque gli specifici profili richiesti, previsti dal Piano di assunzioni del Asl Savona sulla base del turn over previsto per i pensionamenti e per le necessita di incremento del personale per la realizzazione di nuovi progetti. Si tratta di :

180 contratti a tempo indeterminato;

35 contratti a tempo determinato,

suddivisi in :

100 Infermieri;

67 Operatori Socio Sanitari;

29 Medici;

2 Biologi;

1 Psicologo;

1 Dirigente amministrativo;

1 Ingegnere;

3 Ostetriche professionali;

4 Assistenti Sociali;

1 Tecnico di Radiologia;

3 Collaboratori professionali amministrativi;

1 Tecnico professionale;

1 Ortottista professionale;

1 Geometra.

Per candidarsi bisogna attendere la pubblicazione dei bandi sul sito www.asl2.liguria.it nella sezione Concorsi e in Gazzetta Ufficiale .

