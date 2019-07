Ecco le tabelle del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale per l’Anno Accademico 2019-2020 per le diverse professioni sanitarie definito dalla Conferenza Stato Regioni

Piu di 41 mila professionisti della sanità da formare dal 2019-2010. La Conferenza stato regioni ha definito questi numeri nell'incontro di giovedi 27 giugno 2019 con Ordini professionali MIUR

Il Vice Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Giovanni Toti ha dichiarato al termine della riunione che si tratta di un Accordo Stato-Regioni importante perché definisce il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’Anno Accademico 2019-2020 per le diverse professioni sanitarie, in particolare:

circa 13.250 futuri medici, veterinari e odontoiatri,

16.613 futuri infermieri e ostetrici,

oltre 12.000 studenti nelle aree della riabilitazione, tecnico diagnostica, tecnico assistenziale, prevenzione.

In questi numeri non sono compresi gli iscritti alle facolta di Farmacia, biologia, chimica, fisica e psicologia.

Si è partiti dalle richieste di fabbisogno fornite dalle Regioni e dalle Federazioni nazionali di Ordini, Collegi e Associazioni, a cui ha fatto seguito una fase di consultazione con tutti gli stakeholders. Il confronto ha evidenziato una sostanziale identità di vedute tra i ministeri coinvolti e le Regioni.

In fondo all'articolo alleghiamo le tabelle estratte dall’Accordo Stato – Regioni .

Il fabbisogno totale per il Servizio sanitario nazionale, è suddiviso per Regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ai soli fini della programmazione da parte del MIUR degli accessi ai relativi corsi di laurea .