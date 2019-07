Retribuzioni e importi 2019 delle prestazioni di malattia e maternita per piccoli coloni e compartecipanti familiari: Circolare INPS N. 96 2019

Con la circolare 96 2019 l'INPS ha comunicato gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per il 2019.

Con la circolare n. 92 del 17 giugno 2019 sono state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2019, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, sulla base del decreto ministeriale .

Di conseguenza gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata in fondo all'articolo.

La circolare ricorda che le retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione, limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia .

Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2019, liquidate temporaneamente sulla scorta dei salari convenzionali 2018 dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Le prestazioni economiche di maternità/paternità, invece, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Per il 2019 tale importo è pari a euro 58,62.