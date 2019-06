Parte la tre giorni dei Consulenti del lavoro che approfondisce la situazione attuale e discute le prospettive del futuro del lavoro in Italia

Si apre oggi l'ormai tradizionale evento annuale organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi sui temi del lavoro e del welfare . Dal 20 al 22 giugno numerosi ospiti rappresentanti del Governo, della politica, del sindacato, accademici, esperti di economia e diritto del lavoro, professionisti,si confronteranno in dibattiti, seminari e tavole rotonde negli spazi del MiCo - Milano Congressi. L’evento si concluderà sabato 22 giugno 2019.

Il tema del programma 2019 è "Il futuro del Paese". Il programma si apre oggi alle 15 con il saluto della presidente del Consiglio nazionale Ordine dei Consulenti del lavoro Marina Elvira Calderone e prosegue con un confronto tra il Ministero del lavoro Di Maio e il Presidente di Fondazione studi Rosario De Luca . Tra gli ospiti di oggi anche Giorgia Meloni, Pasquale Tridico Presidente Inps, Arturo Maresca, professore alla Sapienza di Roma.

La X edizione della manifestazione è stata descritta dalla Presidente Calderone, come "aperta ai valori e all'internazionalita per affermare il valore del lavoro etico in tutte le sue forme" . Fra le personalità illustri che parteciperanno ai lavori, ci sarà infatti il Premio Nobel per la pace, Shirin Ebadi. . “Parlare solo di lavoro, o parlare esclusivamente di temi tecnici, vuol dire non cogliere quelle che sono le grandi sfide odierne della società. Invece bisogna anche pensare che, in un mondo così complesso, in cui parliamo di innovazione, di blockchain, di tutte le nuove strategie per il lavoro 4.0, c’è ancora chi si vede negato il diritto, per esempio, ad esercitare la propria professione liberamente”, ha affermato la presidente.

“Il nostro è un viaggio intorno al globo - sottolinea la Presidente Calderone - per la conoscenza non solo dei tanti temi oggi strategici per la crescita del Paese e dell’Europa, ma anche perchè guarderemo oltre i confini europei, alle buone prassi che possiamo ritrovare in luoghi molto lontani, ma che ci sono vicini perché si identificano nel modello italiano”. A questo punta la nascita della Federazione mondiale dei professionisti dell’area lavoro, promossa dal Consiglio Nazionale dell'Ordine insieme ai rappresentanti della Categoria di Canada, Corea del Sud, Giappone, Romania e Spagna, che saranno ospitati nel Summit internazionale che si terrà nel Laboratorio Professione 2030.

L’accreditamento dei partecipanti sarà possibile effettuarlo oggi a partire dalle ore 11:00. L’apertura delle sale, invece, sarà garantita dalle ore 14:30. .

Seguiremo i lavori e riporteremo le principali novita e indicazioni che dovessero emergere sui numerosi problemi legislativi , di prassi , di pratiche professionali che sono sul tavolo dei professionisti del alvoro in questi ultimi tempi.