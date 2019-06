Informazioni e link diretti ai principali bandi di concorso aperti in enti e comuni per funzionari e operatori amministrativi contabili

Sono molti i bandi di concorso pubblico per funzionali contabiliistruttori amministrativi nei Comuni italiani ed altri enti pubblici con scdenza luglio 2019, con alcune centinaia di posti a concorso . Riportiamo i piu importanti :

COMUNE DI PADOVA: 99 POSTI Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato in categoria C, di:

sessantuno posti di istruttore amministrativo;

dieci posti di insegnante scuola infanzia;

ventotto posti di educatore asilo nido di cui quattro a part-time.

Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, scade il 10 luglio 2019. Per tutte le informazioni, per i testi integrali dei bandi e per la compilazione delle domande, consultare il sito internet www.padovanet.it Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.

COMUNE DI LUINO 2 posti istruttore tecnico

cadenza . 11 luglio 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate. (GU n.46 del 11-06-2019)

COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO 2 POSTI ISTRUTTORE CONTABILE

CONCORSO (scad. 11 luglio 2019)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e part-time undici ore settimanali. (19E06553)

COMUNE DI SORRENTO CONCORSO (scad. 11 luglio 2019) 4 POSTI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo, a tempo indeterminato e parziale al 50%. (GU n.46 del 11-06-2019)

ESTAR CONCORSO 9 POSTI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (scad. 11 luglio 2019) Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato. (GU n.46 del 11-06-2019) www.estar.toscana.it

ESTAR CONCORSO 9 POSTI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (scad. 11 luglio 2019) Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato. (GU n.46 del 11-06-2019)

CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA - 27 POSTI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (scad. 11 luglio 2019) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di ventisette posti di assistente ai servizi amministrativi e di supporto, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.46 del 11-06-2019)

VENETO LAVORO CONCORSO (scad. 11 luglio 2019) 10 POSTI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato, di cui cinque posti riservati a militari volontari delle Forze armate. (GU n.46 del 11-06-2019)

VENETO LAVORO CONCORSO (scad. 11 luglio 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentasei posti a tempo indeterminato di cui un posto riservato alle categorie protette, nove posti riservati a militari volontari delle Forze armate, tre posti riservati a personale non dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, e cinquantaquattro posti a tempo determinato nella categoria C, profilo professionale operatore del mercato del lavoro. (GU n.46 del 11-06-2019)

VENETO LAVORO CONCORSO (scad. 11 luglio 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciotto posti a tempo indeterminato di cui un posto riservato alle categorie protette, quattro posti riservati a militari volontari delle Forze armate, tre posti riservati secondo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e trenta posti a tempo determinato, categoria D, profilo professionale specialista in mercato e servizi per il lavoro. (GU n.46 del 11-06-2019)