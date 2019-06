Un emendamento al decreto crescita assegna le risorse per la copertura delle agevolazioni per assunzioni al Sud nei primi mesi del 2019, escluse dal decreto ANPAL

Potrebbe risolversi con l'approvazione del Decreto crescita l'impasse sull'incentivo Occupazione Mezzogiorno inizialmente istituito dal Governo Renzi e prorogato con la Legge di stabilità 2019 ma per il quale il decreto attuativo ANPAL aveva destinato le risorse per le assunzioni effettuate solo tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019, lasciando fuori i primi mesi del 2019.

La discrepanza aveva creato problemi a molte aziende che sulla base delle previsioni della legge di stabilità n.145 2018 avevano assunto giovani disoccupati contando sullo sgravio totale dai contributi INPS, poi risultato assente per il periodo precedente il decreto stesso.

E' stato infatti presentato ieri un emendamento alla legge di conversione del decreto crescita firmato dai relatori ( quindi con buone probabilità di essere approvato in aula dalla maggioranza di Governo) che stanzia ulteriori 200 milioni per coprire gli sgravi contributivi per le assunzioni al Sud , effettuate tra il 1 gennaio e il 30 aprile .Le risorse sono state recuperate dal Fondo POC SPAO (Sistema politiche attive per l'occupazione 2014-2020)

L'incentivoOccupazione Mezzogiorno per le assunzioni Sud è dedicato ai datori di lavoro (sia imprese che professionisti) con sede nelle regioni in via di sviluppo : Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia e nelle Regioni "in transizione": Abruzzo,Molise, Puglia.

I destinatari sono

i giovani disoccupati tra i 16 e i 34 anni che non abbiano avuto un contratto di lavoro nei precedenti sei mesi con lo stesso datore di lavoro

disoccupati oltre 35 anni se privi di impiego da almeno 6 mesi o che non hanno svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato con reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.

che non hanno

I tipi di rapporto di lavoro agevolabile sono.