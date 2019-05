Piccola guida sulla costituzione della rendita vitalizia presso INPS nella circolare 78 2019: calcolo onere, documentazione, restano dubbi sulla prescrizione

L'inps ha pubblicato ieri la circolare 78-2019 sulla costituzione di rendita vitalizia per i contributi non versati e caduti in prescrizione (articolo 13 della legge n. 1338 del 1962) in cui riepiloga la disciplina e chiarisce le regole per la gestione dell'istruttoria da parte degli uffici territoriali .

Inoltre vengono fornite precisazioni sulle retribuzioni da prendere a base del calcolo dell’onere di rendita vitalizia per i periodi collocati nel “sistema contributivo”.

Questo l'indice del lungo documento :

1. Premessa

1.1 Presupposti della costituzione di rendita vitalizia

2. La prova dell’esistenza del rapporto di lavoro

2.1. Prova documentale, data certa, esistenza certa, attività valutativa della Struttura territoriale, integrità e completezza

2.2. Dichiarazioni ora per allora. Dichiarazioni della Pubblica Amministrazione. Attestazioni del Sindaco di cui al messaggio n. 2641/2014. Precisazioni

2.3. Valutazione delle sentenze come prova del rapporto di lavoro

2.4. Originali e copie autentiche

3. La prova della durata e continuità della prestazione lavorativa

3.1. Gli altri fatti e mezzi di prova

3.2. La prova della durata e della continuità della concreta prestazione lavorativa. La testimonianza

3.2.1. Riscontri, soggetti e valutazione della testimonianza

a) Conoscenza diretta e riscontrabilità

b) Soggetti

c) Valutazione della credibilità e plausibilità della testimonianza

3.2.2. Contenuto e forma della testimonianza

3.2.3. Retrodatazione e postdatazione della prestazione lavorativa rispetto al documento del rapporto di lavoro. Applicabilità del messaggio n. 23295/2006 a tutti i fondi in cui sia possibile chiedere la costituzione della rendita vitalizia. Precisazioni in materia di collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare

3.2.4. Principi di collegamento. Impresa esistente ed attiva

3.2.5. Principio del vuoto contributivo assoluto

3.3. Durata e continuità della prestazione lavorativa nel lavoro a domicilio. Esclusione della testimonianza

4. La prova della retribuzione. Esclusione della testimonianza

5. Richieste e attività istruttorie

6. Fascicolo telematico

7. Determinazione dell’onere per la costituzione di rendita vitalizia con riferimento ai periodi che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione

8. Ricorsi amministrativi

9. Disposizioni diramate nel tempo. Domande e ricorsi

Si ricorda che la rendita vitalizia è l'unica modalità di recupero di contributi IVS persi dal lavoratore perche non versati dal datore di lavoro, e ormai prescritti , quindi non recuperabili. Attualmente , con la modifica apportata dalla riforma Dini L.335-1995) la prescrizione dei contributi omessi interviene già dopo 5 anni . Questo strumento puo essere utilizzato da chi non aveva l'onere di versare la contribuzione e riguarda quindi:

lavoratori dipendenti

collaboratori coordinati e continuativi

familiari e coadiutori dei imprese commerciali artigiate o

collaboratori di coltivatori agricol

Sono esclusi invece gli iscritti alla gestione separata perche hanno in prima persona l'obbligo di versare i propri contributi previdenziali.

In sintesi la circolare ricorda che la richiesta di costituzione di rendita vitalizia necessita di :

documentazione sull'attività lavorativa svolta con data certa in orginile o autenticati

eventuale prova testimoniale , che però e ammissibile con condizioni molto stringenti

Il lavoratore puo versare in prima persona l'onere calcolato dall'INPS e chiedere il risarcimento dael danno al datore di lavoro oppure far versare direttamente il datore di lavoro .

Come per il riscatto del corso di studi il costo della rendita vitalizia viene calcolato con il metodo della riserva matematica per i periodi situazi per periodo retributivo e con il sistema a percentuale per i periodi di competenza contributiva .

Non viene invece preso in considerazione , e resta da chiarire, il termine temporale in cui è possibile chiedere la rendita vitalizia in quanto recentemente la Cassazione nella sentenza 21302-2017 ha contraddetto l'orientamento tradizionale sulla prescrizione (che pone il limite di dieci anni dall'età pensionabile) e ha affermato che il diritto alla richiesta si prescrive in dieci anni decorrenti dal momento della prescrizione del diritto ai contributi.