Consiglio nazionale Dottori Commercialisti Pronto ordini del 30 aprile 2019

Con la risposta Pronto ordini del 30 aprile 2019 il Consiglio nazionale degli ordini dei dottori commercialisti ha risposto ad un quesito confermando che il tirocinio ha una durata minima ma non massima quindi puo essere prolungato purche si confermi l'iscrizione universitaria . Il caso riguardava una studentessa iscritta dal 2011 alla corso di laurea magistrale. L'ordine presso il quale era iscritta chiedeva se il prolungarsi del periodo di tirocinio da quella data fosse legale.

Il Consiglio conerma che non esiste un termine massimo ma specifica che il regolamento del tirocinio all'art. 6 comma 3 (DM 143 2009) come obbligatorio lo svolgimento di un anno almeno di tirocinio dopo il conseguimento del titolo di studio ; ragione per cui è indispensabile verificare che permanga da parte del tirocinante l'iscrizione dall'università anche attraverso una autocertificazione da controllare poi presso gli uffici dell'Ateneo.