Nuove agevolazioni: Mini Ires per chi aumenta il numero medio di occupati: proroga Bonus Sud ; sgravio per laureati eccellenti. nella manovra 2019

Dal testo della legge di bilancio 2019 da poco presentata al Parlamento , emergono nuove agevolazioni per incentivare l'occupazione , sempre piu in calo negli ultimi mesi del 2018. Si tratta di tre misure molto diverse e molto specifiche, dirette a categorie ben definite, per la delusione di molti che da anni invocano un taglio generalizzato del costo del lavoro.

Le varie agevolazioni che continuano ad aggiungersi alle numerose gia in essere, infatti, per quanto positive, portano con se difficolta di attuazione per il labirinto di regole e le procedure diverse da seguire da parte delle aziende. Vediamo comunque gli strumenti messi in campo con questa nuova legge di bilancio, ricordando che essendo in fase di discussione e approvazione potrebbero esserci variazioni: