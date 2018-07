Le attuali ipotesi di modifica del sistema previdenziale: anzianità a Quota 42 e taglio pensioni d'oro sopra i 4mila euro se calcolate con il retributivo.

In vista dell’approssimarsi della legge di bilancio 2019 da definire per la verifica comunitaria entro il 30 ottobre, il Governo sta studiando varie ipotesi per realizzare la preanunciata riforma della Legge Fornero, perseguendo vari obiettivi: maggiore giustizia con l'aumento delle pensioni minime e taglio delle pensioni d'oro, meno anni di contributivi per andare in pensione .

PENSIONI D'ORO:

Il ministro del Lavoro e vicepremier, Luigi Di Maio dovrebbe formalizzare a breve la sua proposta di taglio degli assegni pensionistici superiori a 4000 euro netti al mese, solo per la parte non legata a contributi effettivamente versati.

QUOTA 42

Un altra proposta targata Lega, nella persona dell'ex sottosegretario Brambilla, prevede l’adozione di quota 42 e non 41 (intesi come anni di versamenti senza alcun riferimento all'età anagrafica del lavoratore , la cd. "pensione di anzianità") per risparmiare risorse e ampliare invece l'accesso alla pensione "ordinaria" con quota 100 ( come somma di età e anni di contributi versati).

SUPERBONUS

A questo si accompagnerebbe il ripristino del superbonus per chi decide di rimanere al lavoro fino a un massimo di tre anni oltre il momento di maturazione dei requisiti. Il meccanismo era stato studiato dal Ministro Maroni e prevedeva l'accredito diretto in busta paga dei contributi versati negli ulteriori tre anni di lavoro (o comunque del periodo di permanenza al lavoro dopo la maturazione dei requisiti) direttamente al lavoratore senza imposizione fiscale.

Ricordiamo che oggi la legge Fornero garantisce l'uscita con 41 anni di contributi, a qualunque età, solo per i lavoratori precoci, cioè quelli che hanno iniziato a versare contributi prima dei 19 anni.

In riferimento all'uscita con Quota 100, invece secondo l’attuale ipotesi sostenuta dalla Lega, dovrebbe essere possibile con almeno 64 anni di età e 36 anni di contribuzione.

Esiste comunque , alla base di tutto, il problema risorse finanziarie da risolvere, anche secondo i pareri del Ministro dell'Economia, della Ragioneria dello Stato, Corte dei conti, Upb, anche al di la delle polemiche con i dati forniti la scorsa settimana dal Presidente Inps Boeri Per questo potrebbe risultare necessario far scivolare in avanti le modifiche al 2020.