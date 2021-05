La legge di conversione del Decreto Sostegni 1 è in Gazzetta: ecco il testo

Forma Giuridica: Normativa - Legge

Numero 69 del 21/05/2021

Fonte: Gazzetta Ufficiale

In Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 120 del 21-05-2021 suppl.ordinario n. 21 la Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2021

Nella seduta di martedì 18 maggio la Camera, con 472 voti favorevoli, ha votato la fiducia posta ieri dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19 (C. 3099), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Il provvedimento è suddivisi in 5 Titoli:

Sostegno alle imprese e all'economia (contributi a fondo perduto, sospensione dell'attività dell'agente della riscossione, annullamento dei carichi, riduzione degli oneri delle bollette elettriche) comprende gli articoli da 1 a 6-novies; Disposizione in materia di lavoro (misure di integrazione salariale) comprende gli articoli da 7 a 19; Salute e sicurezza comprende gli articoli da 19-bis a 22-bis; Misure per assicurare le funzioni degli enti territoriali comprende gli articoli da 23 a 30-sexies; Altre disposizioni urgenti, che riguardano l'attività didattica, l'università e la ricerca, la tutela di persone con disabilità comprende gli articoli da 31 a 43.





In breve alcune delle novità di carattere fiscale