Revisori Legali: al via la formazione per l'anno 2021

Al via martedi 13 aprile 2021 il Minimaster 2021 che si apre con un tema di grande attualità:

Le modalità di redazione del bilancio 2020

e piu precisamente verranno trattati i seguenti argomenti corrispondenti alle materie stabilite dal MEF per la formazione dei Revisori legali:

B.4.80. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio in applicazione del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) - Regole specifiche per il bilancio 2020

B.4.25. OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione

B.4.32. OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto

Il Corso è accreditato anche dal Consiglio Nazionale

CNDEC: C.1.3 - C.1.3 - C.1.3 dal 13/04/2021 al 31/12/2021 - Codice evento: 182462

Il corso sarà disponibile anche in differita.

Si ricorda che il Decreto Milleproroghe d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 pubblicato in GU n.323 del 31-12-2020 al comma 7 dell'art.3 prevede che "In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti all'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022."

Fisco e Tasse nella propria offerta formativa ha previsto 42 ore di formazione costituita da:

MiniMaster 2021 - 7 corsi di 3 ore - dedicato principalmente a chi ha già seguito il MiniMaster 2020

e un ulteriore Pacchetto di 7 corsi accreditato i differita - per consentire a chi deve ancora recuperare ore di formazione relative al 2020.

I corsi, accreditati sia per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che per Revisori Legali, sono erogati sia in diretta che in differita e sono disponibili sia in abbonamento che in modalità singola Corsi Singoli per Revisori Legali.

E' previsto anche un conveniente abbonamento triennale Mini Master Revisori Legali - Abbonamento Triennale

Le materie trattate nei corsi rispettano il Programma di aggiornamento professionale Revisori Legali anno 2020 pubblicato dal MEF.

Per sapere invece come verranno erogati i corsi leggi le seguenti FAQ.

Se non trovi la risposta scrivi a [email protected] oppure telefona al numero verde 800979038.

1) Come ottenere i crediti formativi per i Revisori legali - FAQ

1) Come faccio ad accedere ai Corsi On line in diretta?

Per usufruire dei corsi accreditati occorre seguire questi semplici passi:

• Acquista il Mini Master Completo che ti consente di maturare tutti i crediti 2021 e di iniziare la formazione del triennio. Puoi scegliere anche l'abbonamento triennale Mini Master Revisori Legali - Abbonamento Triennale.

• Man mano che i corsi saranno disponibili qualche giorno prima della data fissata ti verrà data comunicazione. Se non puoi partecipare alla diretta potrai usufruire dei corsi in differita.

• Clicca sul pulsante “accedi al corso”.

• Inserisci i dati della persona che seguirà il corso e alla quale saranno attribuiti i crediti. Dal 2021 è necessario indicare anche il numero di iscrizione all'Albo Revisori Legali.

• Le credenziali per accedere al corso ti saranno inviate via e-mail.

• In caso non avessi ricevuto l'email, potrai sempre controllare il tuo stato di iscrizione al corso dalla tua area riservata BusinessCenter cliccando su “Prodotti e documenti acquistati”.

• Il giorno del corso ti ricorderemo nuovamente le credenziali di accesso con una e-mail .

• Usa le credenziali inviate per entrare nell'area e-learning: username (che corrisponde alla mail di registrazione sul Business Center) e la password univoca indicata facendo attenzione a non copiare gli spazi

• A questo punto si aprirà la tua area di e-learning con il materiale didattico: clicca sul pulsante "videocorso in diretta" per collegarti al videocorso!

Per guardare il corso c'è bisogno di scaricare il programma gratuito GO TO WEBINAR; qualora non lo avessi già installato, il sistema ti proporrà l'installazione gratuita del software. Solo dopo aver eseguito l'installazione sarà possibile accedere alla videoconferenza.

Per ottenere i crediti, validi per assolvere l'obbligo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Revisori legali è necessario partecipare attivamente al corso per l'intera durata della lezione rispondendo ai test di attenzione. La verifica finale è obbligatoria solo per ottenere i crediti dei Commercialisti, mentre rimane facoltativa per i crediti dei Revisori Legali.

2) E' obbligatorio partecipare il giorno della diretta o i corsi sono disponibili anche in differita?

E' raccomandata la partecipazione il giorno della diretta per avere la possibilità di interagire con il docente in tempo reale.

Tuttavia gli iscritti, in caso non avessero la possibilità di partecipare il giorno della diretta, avranno accesso alla registrazione dei corsi in differita con gli stessi requisiti di presenza (tre ore di presenza per lezione, con controllo telematico).

3) Se si interrompe la connessione cosa succede? Si perde tutto?

Sono previsti vari test di attenzione, pertanto in caso di interruzione della connessione, si perderebbe solo il lasso di tempo per il quale sia possibile certificare la presenza. Comunque per seguire bene i corsi è indispensabile una buona connessione.

In caso di perdita completa della connessione, sarà comunque possibile partecipare alla registrazione del corso (video in differita) ricominciando dall'inizio la lezione, per garantire le tre ore di presenza con controllo telematico.

4) Quanti sono i crediti necessari per i Revisori Legali?

I revisori legali devono conseguire 20 crediti formativi all'anno, per un totale di 60 crediti formativi previsti per il triennio 2020 -2021-2022.

Per gli anni 2020 - 2021 - 2022 si assume che un’ora di partecipazione a corsi, programmi o altre occasioni di formazione equivalga all’acquisizione di un credito, dopo aver superato la verifica finale.

5) I corsi frequentati per conseguire i crediti per l’iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sono riconosciuti per i Revisori?

Si, a condizione che le materie rispettino i programmi definiti dal MEF.

L’offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze, consultabile sul portale istituzionale della revisione legale.

A proposito delle materie dei corsi che devono caratterizzare la formazione dei Revisori, si ricorda che:

almeno 10 crediti formativi, in ciascuna annualità, devono riguardare le materie caratterizzanti di cui "GRUPPO A" ovvero:



1. Gestione del rischio e controllo interno

2. Principi di revisione nazionale e internazionali

3. Disciplina della revisione legale

4. Deontologia professionale ed indipendenza

5. Tecnica professionale della revisione

Nell’arco del triennio, i revisori maturano i crediti utili ai fini dell’assolvimento degli obblighi della formazione continua, soltanto in relazione ad argomenti e temi che non abbiano già costituito oggetto di programmi, corsi, altri eventi o corsi telematici.

Ad esempio, il revisore non acquisirebbe ulteriori crediti ripetendo la partecipazione, nel 2021, a un medesimo corso già frequentato nel 2020; lo stesso principio vale in relazione, ad esempio, a due corsi riguardanti entrambi il medesimo principio professionale di revisione.

6) Come vengono certificati i crediti dei Revisori Legali?

Le società e gli enti pubblici e privati accreditati ai fini della formazione continua devono comunicare annualmente al Registro, l'assolvimento degli obblighi di formazione in relazione a ciascun partecipante.

E’ quindi obbligo dell’ente accreditato accertare la correttezza e la puntualità della comunicazione e dell’aggiornamento del Registro. La comunicazione si considera puntuale, se pervenuta entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i crediti oggetto della comunicazione.

In relazione alla veridicità delle comunicazioni, si richiama l’attenzione sugli aspetti riguardanti l’effettività della presenza dei partecipanti ai corsi o ai programmi nonché della diretta e personale fruizione qualora si tratti di formazione offerta in modalità on-line.

7) Per i Revisori legali è previsto qualche esonero o riduzione legato all’età?

Sono esentati dall’obbligo formativo i revisori legali sospesi dal registro per il periodo della sospensione.

Non sono previste sospensioni legate all’età dell’iscritto.

Nel caso della revisione legale, infatti, nessuna disposizione normativa, ad oggi, prevede l’esonero dagli obblighi di formazione. Per i revisori legali iscritti al Registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

8) Sono revisore legale non iscritto all' albo dottori commercialisti. Il vostro corso assolve i crediti formativi per revisori come da indicazioni Mef?

Si. I nostri corsi sono accreditati sdal Consiglio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili tramitel'Ordine di Sala Consilina, e dal MEF direttamente per quanto riguarda i Revisori Legali. I Corsi seguiti dai Commercialisti andranno comunicati direttamente all'Ordine di Sala Consilina che li inserirà nella piattaforma del Consiglio, mentre quelli per soli Revisori verranno comunicati direttamente da Maggioli SPA (società incorporante di Fisco e Tasse) al MEF entro il 31 marzo dell'anno successivo.