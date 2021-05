Comuni a vocazione montana: il Sostegni bis stanzia 100 milioni

Con il Decreto Sostegni bis all'art 3 rubricato "incremento risorse a stostegno comuni vocazione montana" viene istituito presso il Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, da assegnare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da prospetto che segue per essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

Scarica qui la bozza del Decreto Sostegni bis

Conseguentemente le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvederanno altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

Vediamo l'elenco con la ripartizione prevista dal decreto.

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO € 26.600.000

TRENTO € 20.900.000

VENETO € 10.068.310

LOMBARDIA € 9.776.882

VALLE D'AOSTA € 8.304.614

PIEMONTE € 7.633.285

ABRUZZO € 3.679.154

FRIULI € 2.354.107

EMILIA ROMAGNA

€ 2.308.240

MARCHE

€ 1.717.317

TOSCANA

€ 1.574.668

SICILIA € 1.266.773

BASILICATA € 1.051.550

UMBRIA € 949.254

CALABRIA € 690.868

CAMPANIA € 461.343

MOLISE € 254.017

LIGURIA € 218.587

LAZIO € 106.721

SARDEGNA € 62.725

PUGLIA € 21.585

TOTALE € 100.000.000